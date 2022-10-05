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乘船種樹去！願景工程、中信銀、慈心三度攜手 台南種下千棵樹苗

聯合新聞網／ 願景工程
台灣紅樹林原生種「欖李」樹苗。 記者蔡宗儒／攝影
台灣紅樹林原生種「欖李」樹苗。 記者蔡宗儒／攝影

願景工程基金會、中國信託商業銀行、慈心有機農業發展基金會三度合作種樹，繼台北、桃園、雲林之後，今年在台南七股再種下千棵樹苗。 記者蔡宗儒／攝影
願景工程基金會、中國信託商業銀行、慈心有機農業發展基金會三度合作種樹，繼台北、桃園、雲林之後，今年在台南七股再種下千棵樹苗。 記者蔡宗儒／攝影

種樹連三年，種子向南再綿延。願景工程基金會上周推出《解凍格陵蘭》系列專題，以震撼的圖、文、影像呈地球暖化對台灣影響的急迫性，報導之外，實際的氣候行動也沒有停止。

繼前兩年在新北金山、桃園大溪、雲林西螺種下千棵樹苗後，願景工程基金會與中國信託商業銀行再度攜手合作，1日於台南七股網仔寮沙洲共同主辦「永續同樂會：一起種樹趣」，因應逐年萎縮的沙洲，種下千棵防沙固土的台灣紅樹林原生種「欖李」，由慈心有機農業發展基金會的專業志工現場示範種樹教學，並負責後續維養及補植，活動逾上百人響應。

上百位民眾從南灣瑪頭遊憩區渡船頭搭船至鄰近沙洲種樹。 記者蔡宗儒／攝影
上百位民眾從南灣瑪頭遊憩區渡船頭搭船至鄰近沙洲種樹。 記者蔡宗儒／攝影

台南七股瀉湖沙洲面積漸漸縮減，近年開始積極種樹防沙固土。 記者蔡宗儒／攝影
台南七股瀉湖沙洲面積漸漸縮減，近年開始積極種樹防沙固土。 記者蔡宗儒／攝影

2020年時，願景工程曾推出《為未來種一棵樹》報導，指出種樹是幫地球降溫最有效的方式。願景工程基金會執行長羅國俊表示：「我們種的不只是樹，是未來！如果2050年無法將升溫控制在1.5度內的話，全世界將會面臨災難氣候，在氣候議題前，沒有人可以當局外人。」 身為媒體型的NGO，願景工程每年推出大型氣候專題，近來也每周推出集合國內外氣候大事的「氣候Weekly」欄目，向讀者揭露重要的氣候資訊。

比起淨灘，目前的種樹活動相對少，願景工程基金會與中信銀連三年邀請北、中、南讀者種樹，種樹地點皆經過慈心專業評估，希望把樹苗種在最急迫、最需要的地方。中信銀行公共關係暨公益推展處處長林永勝說：「台灣是一個海島，海岸線很長，若沙洲範圍繼續縮減，不只是一般民眾、以海維生的漁民、靠海的農民都可能受到重大影響。」近年中信銀積極承諾綠色採購，並呼籲自家員工一同響應減碳生活。

願景工程與中信銀今年預計在台南、宜蘭兩地種樹，左為中信銀行公共關係暨公益推展處處長林永勝、右為願景工程基金會執行長羅國俊。 記者蔡宗儒／攝影
願景工程與中信銀今年預計在台南、宜蘭兩地種樹，左為中信銀行公共關係暨公益推展處處長林永勝、右為願景工程基金會執行長羅國俊。 記者蔡宗儒／攝影

環境行動不能等！淨灘、種樹行程夯

上百位參與者們換上雨鞋集合，乘船至種樹目的地，用鏟子將土鬆開後，小心翼翼將樹苗放入土中。即便已入秋，台南仍艷陽高照，人人揮汗如雨，直接體驗了炎熱所帶來的不適，參與者之一、也是台南人的施佳華說：「實在是感受到氣溫愈來愈高，隨著疫情解封，我一直有在找這類的大自然活動。雖然我不是七股在地人，但同樣想為台南的土地做些什麼！」雖說是首次種樹，但施小姐很快就掌握訣竅，轉眼間熟練地種了四、五棵。

即使當天天氣炎熱，但民眾仍頂著豔陽前來種樹，希望為家鄉貢獻心力。 記者蔡宗儒／攝影
即使當天天氣炎熱，但民眾仍頂著豔陽前來種樹，希望為家鄉貢獻心力。 記者蔡宗儒／攝影

除了重視環境教育的親子族群，今年也有青年世代感受氣候危機就在眼前，遠從屏東、雲林結伴來種樹，他們表示：「之前沒體驗過種樹，今天來親近大自然，其實種樹比我們想像中簡單，等樹苗長大之後，會想要再回來這裡看看我們種的樹。」另外，他們也提及近日政府推行自備環保杯折扣5元的政策具有誘因，順勢改變了生活習慣。

陸續種了幾棵樹之後，大部分的參與者動作都愈來愈熟稔。 記者蔡宗儒／攝影
陸續種了幾棵樹之後，大部分的參與者動作都愈來愈熟稔。 記者蔡宗儒／攝影

首次體驗種樹的願景工程讀者們開心合影。 記者蔡宗儒／攝影
首次體驗種樹的願景工程讀者們開心合影。 記者蔡宗儒／攝影

「永續同樂會：一起種樹趣」於下月5日尚有最後一場「宜蘭場」，請密切關注願景工程官網及社群。本月15、16日大型活動《永續行動嘉年華》。也將於華山文創園區登場，歡迎免費報名入場。

※更多精彩內容請詳見《願景工程》

※本文由願景工程授權刊載，未經同意禁止轉載。

願景 台南 中信

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