猴硐瑞三整煤廠開幕 實「礦」再現歷史風華

猴硐瑞三鑛業整煤廠正面。 圖／新北市政府觀光旅遊局 提供

猴硐瑞三整煤廠於9月18日正式開幕，從傾頹荒廢到今日重新展示在市民眼前，在整煤廠可欣賞建築物木構造接合匠藝之美並從文史資料中一覽過往的礦業風華，而礦業主題文史展覽中包含臺灣首見整煤廠選洗煤運作及生產流程主題展覽，展覽內容還可從不同主軸及角度一覽猴硐地區礦工韌命故事，並導入多媒體影像展示及聲光互動科技，為民眾帶來更有趣、更貼近生活的煤礦業文史體驗。

猴硐瑞三整煤廠內部。 圖／新北市政府觀光旅遊局 提供

新北市政府與文化部合作，自108年啟動修復工程，經過繁複的文資審查與設計、修復過程，歷時3年完工，以1樓為鋼筋混凝土構造，2、3樓為木構造，盡力復原整煤廠的舊時風貌。材料大量使用了日據時代所遺留檜木與杉木舊木料，由大木匠師挑選可用舊木料並與新木料結合，運用精湛的手藝與現代工法融合，才能順利完成瑞三整煤廠的修復，民眾在參觀整煤廠時，能夠欣賞整棟建築物木結構接合匠藝技術，彷彿重新看見當時礦業興盛的風華年代。

整煤廠內部空間所設置猴硐瑞三礦業文史展覽，是彙整及爬梳當地礦工耆老在地故事、歷史文件、礦工文物及整煤廠選洗煤礦生產流程等資料，以敘述故事的手法展現過往礦業生活的珍貴回憶，讓民眾從微觀到宏觀的轉換，一窺當時礦業及礦工們生活的真實樣貌。在1樓的「產煤裕國」展區，以瑞三礦業大事記娓娓道出猴硐地區煤礦文史軌跡，在炭空語錄的多媒體互動區中民眾可用手撥開堆疊的煤礦影像後，展示出礦工在工作與生活中的日常對話，對話中隱藏著礦工們用生命打磨出的智慧與價值觀，值得細細品味；在「炭空」展區，民眾可隨著展示文物及展件介紹文字中，了解到礦業工作包含工項分工、每日上工的標準配備、坑道內的通風系統設定、救護隊的成立及安全教育訓練等，都帶領民眾一步一步感受礦工們在艱苦環境中不屈的精神。

猴硐瑞三整煤廠內設有礦業文史展覽，以敘述故事手法展現過往礦業生活珍貴回憶。 圖／新北市政府觀光旅遊局 提供

走上2樓的「產煤脈絡」展區則可看見以多媒體動畫播映瑞三整煤廠選洗煤礦的流程，由動畫展現整煤廠運用不同機械設備，像是JIG水洗式洗煤機、巴姆洗煤機等來反覆選洗出不同級別煤礦，以提供火力發電廠發電或火車動力來源使用，而在2樓展區尾端放映由瑞三整煤廠王國緯前廠長緩緩道出長達20幾年的煤礦人生與近代煤礦工業發展實證，帶領民眾一同重溫瑞三整煤廠過往輝煌時光。瑞三整煤廠展覽場域內除了文物展出外，也導入各種多媒體展示及科技聲光互動遊戲區，讓觀展民眾更深入認識瑞三整煤廠豐富的煤礦文化內涵，觀光旅遊局邀請民眾們一同前來感受煤礦文化及歷史的魅力。

民眾可透過手持裝置拍攝牆上QR code聽取整煤廠女工們日常交談。 圖／新北市政府觀光旅遊局 提供

未來新北市也致力將猴硐打造為具有觀光休閒、文化教育意義及美麗生態景緻的國際煤礦文化園區，為新北市觀光產業注入新生。瑞三整煤廠館內開放時間為上午9時至下午6時，休館時間為每月第一個星期一(適逢國定假日則順延休館)及農曆除夕，更多旅遊資訊請持續關注新北市觀光旅遊網及新北旅客臉書粉絲專頁，獲取最新消息。

➢新北旅客臉書專頁：http://www.facebook.com/ntctour

➢新北市觀光旅遊網：https://newtaipei.travel/zh-tw/calendar/detail/1622