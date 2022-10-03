EUA擬和指揮中心脫鉤 王必勝：將訂期限

外界關心指揮中心存廢，指揮官王必勝日前指出，因疫苗、藥品和快篩等緊急使用授權（EUA）都是指揮中心存在才能有法規依據；但專家批評指揮中心的成立和EUA並無關係。對此，王必勝表示，當初EUA是跟著指揮中心解散失效，但現在希望明訂EUA期限，期限過後廠商可以申請藥證、許可證，和指揮中心脫鉤。

王必勝表示，外界一直很關心指揮中心是否繼續開設，指揮中心存廢要等到疫情穩定、常態化、流感化後才會交給各部會，目前還有工作要做。

第一個就是EUA相關問題，現在包括藥品、疫苗還有醫材的EUA期限都跟著指揮中心，指揮中心解散才跟著屆期失效。這部分希望脫鉤，指揮中心會去處理，也就是明訂一個期限。

但對於期限定於何時，王必勝卻沒有說死，僅說申請許可證還要看藥商、醫材商是否有意願，且申請需要準備資料。另外還要考量未來是否會再使用，會繼續使用就往申請許可證方向努力，不會使用就不會往這方向走。期限也會審酌疫情發展，若緊急衛生狀態持續，也可以申請展延，這些都是指揮中心後續相關工作重點之一。

針對醫師評估這波疫情高原期將持續二至三周。王必勝則表示，當然也有可能。一開始就和民眾說明，高原期會持續多久無法把握，但可以控制。目前民眾對防疫有些鬆懈，仍要打好疫苗、遵守好防疫相關指引，才不會讓確診狀況變得更嚴重。

王必勝也指出，10月13日邊境開放後，確診數也不會暴增。一是目前沒有看到邊境有具威脅性的變異株，最新的強勢變異株是BA.5，國內佔比也和國外趨於一致，因此沒有其他變異境外移入的問題。

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