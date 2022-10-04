新北111年國慶升旗 熊猴森樂園1.2KM活力健走雙十登場

圖/新北市政府民政局 提供

光輝十月，邀眾迎國慶！新北市政府將於今年國慶日在三重大都會公園辰光橋下舉行國慶升旗典禮，市長侯友宜及HBL高中籃球聯賽冠軍淡水商工女子籃球隊領唱國歌後，展開「熊猴森‧熊健康」國慶健走活動，自辰光橋至中山橋，全長1.2公里，沿途行經新北最熱門親子遊樂場熊猴森樂園，並於健走終點發送限量5000份蔬菜能量包，歡慶中華民國生日的同時，也帶領民眾享受動健康、吃健康的疫後新生活。

新北國慶升旗暨健走活動發送履歷有機蔬菜。 圖/新北市政府民政局 提供

「熊猴森‧熊健康」國慶結合熊猴森樂園1.2KM健走 1噸蔬菜能量包限量送

為號召市民以行動展現愛國情懷，今年特別選定腹地廣大的大都會公園作為升旗地點，當天在隆重的國慶升旗典禮後，將舉辦1.2KM活力健走活動，由市府團隊與民眾齊心逗陣走，一同感受國家生日快樂氛圍，歡迎前來的市民朋友穿上國旗元素裝扮，展現新北萬眾同心的團結熱忱。

活動當日將由南強工商表演藝術科熱舞開場，帶來Kpop女團、Freestyle以及Locking 3種不同舞風的熱力演出，精采可期，並由侯友宜及淡水商工女子籃球隊與市民高唱國歌及國旗歌，一同注目青天白日滿地紅國旗冉冉升起。

此外，這次健走路線，特別規劃新北近年最具盛名的親子玩樂舒壓聖地熊猴森樂園，讓市民朋友在行進間除享受戶外清新空氣，也能體驗全臺最大共融式堤坡滑梯樂園；並為鼓勵民眾健身，健走終點將分送逾1噸、5000份限量的「蔬菜能量包」，不僅味道鮮甜、營養豐富，並寓有健康長壽的祝福之意。

參與國慶健走兌換履歷蔬菜紅蘿蔔及玉米筍。 圖/新北市政府民政局 提供

光輝十月 新北萬面國旗飄揚、線上祝福多元迎國慶

不同於其他縣市，新北市每年都會精心策劃活動，表達對中華民國的祝福，108年國慶市府團隊於五股硬漢嶺攻頂高唱國歌國旗歌，象徵以不畏艱難的硬漢精神超越自我，109年市府團隊自八里騎乘國旗單車至鶯歌龍窯橋，象徵同心拚博態度，去年結合全運會迎聖火活動傳遞堅持奮戰精神，今年則規劃國慶健走活動，與民眾一同享受疫後健康新生活。

民政局表示，光輝十月喜迎國慶，除邀請民眾在國慶當天升旗及活力健走，各行政區重要道路及聯外橋樑並插掛萬面國旗，營造旗海飄揚壯麗景象，市府大廳更垂掛25面正8號巨幅國旗，讓洽公民眾感受濃濃國慶氛圍。此外，民政局粉專「新北民政保平安」也號召網友上傳國旗元素照並留下對國家的祝福與期待，就有機會獲得神秘好禮，歡迎市民朋友一同歡慶雙十。

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