全球首個佛光雲宇宙問世 開啟現代化佛教傳播先河

由佛光山攜手網龍宗教事業部、共同推出的佛教元宇宙「佛光雲宇宙」，今天正式在國際佛光會 2022 年世界理事會線上會議中發表、為佛教傳播開啟先河。 圖/人間福報提供

全球首個佛光雲宇宙問世！由佛光山攜手網龍網絡集團共同推出的佛教元宇宙「佛光雲宇宙」，10/2正式在國際佛光會 2022 年世界理事會線上會議中發表、為佛教傳播開啟先河。這不僅是全世界第一個將元宇宙科技結合網路弘法的佛光雲宇宙，還透過由實入虛方式將佛光山真實情境引進數位空間，讓人彷彿「身臨其境」般來到佛光山進行線上禮佛、聽經聞法，開啟前所未有的沉浸式修持體驗，不只讓海內外佛光人都能跨越時空、齊聚一堂，更成為年輕世代親近佛法的最佳方式。

佛光雲宇宙開啟前所未有的沉浸式修持體驗，成為年輕世代親近佛法的最佳方式。 圖/人間福報提供

佛光山開山星雲大師說過：「人間佛教是佛說的、人要的、淨化的、善美的。」，秉持這樣的理念，佛光山資訊監院慧讓法師表示，佛光山這幾年持續推動佛教弘法結合新興科技、與時俱進，而網龍網絡集團總裁劉德建正是受到星雲大師一生投入教育的理念所感召，指示集團下的宗教事業部投入四年醞釀、融合現代科技與信仰文化，打造出「佛光雲宇宙」，除為佛教弘揚開闢出創新格局，亦是每個人都能參與其中的人間佛教新世界。

慧讓法師表示，佛光雲宇宙是佛國之旅的升級版本，除沿用佛國之旅先前的建構場景，還特別設計了虛擬角色編輯功能，使用者只要下載程式，就可從中選擇性別、服裝、外型等項目來建構專屬於自己的 3D 虛擬形象，讓來自全世界各個國家地區、各種國籍膚色的人都能在佛光雲宇宙中歡喜齊聚、與佛相遇。

不僅如此，令人耳目一新的佛光雲宇宙還具有多種佛教儀式體驗功能，提供使用者在雲宇宙中進行線上打坐、合掌、問訊等，除貼近線下修行的真實場景，還能透過雲宇宙參與線上佛教活動、會議、法會等，使佛光雲宇宙成為現代人學佛、行佛的方便法門。

佛光雲宇宙透過由實入虛方式將佛光山真實情境引進數位空間，讓人彷彿「身臨其境」般來到佛光山進行線上禮佛。 圖/人間福報提供

「佛光雲宇宙」希望讓更多年輕世代透過最新科技來親近佛法、認識佛光山、了解人間佛教內涵，幫助大眾藉由線上學佛來安住身心，不需受到時間與空間限制，帶動佛教信仰傳承與傳播的無遠弗屆。接下來更計畫進一步結合線上與線下體驗模式，像是海外民眾只要連續使用佛光雲宇宙進行修持，就能獲得專屬的線上光明燈，並實際在佛光山大雄寶殿點燃一盞光明燈，藉此傳達對佛陀的敬意。

展望未來，慧讓法師談到，現階段先開放大眾用電腦下載佛光雲宇宙程式，預計半年後將推出「手機版佛光雲宇宙」，讓使用者更便利；並將繼續增加與開設更多新功能，像是早晚課共修、打造個人化線上佛堂、進入雲宇宙藏經樓閱覽佛教電子叢書、參加與實體展覽同步的線上展覽等多樣化模式，讓每位使用者「進入佛光雲宇宙就像來到佛光山般令人法喜充滿、如沐佛恩」，透過源遠流長的新科技力量，達到佛光普照三千界，法水長流五大洲的傳播新境界。