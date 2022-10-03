影／驚嘆氣候變遷速度 葛望平思考永續循環 打造環境教育館

經歷為期23天、橫跨超過上千公里的採訪之後，「解凍格陵蘭」專題從28號推出後，外界迴響不斷。全球最綠美妝品牌公司歐萊德與聯合報系、願景工程基金會共同組成多達11人採訪團，全方位探索全球暖化對格陵蘭造成的環境破壞、文化風險、農漁業變遷及科學研究成果。歐萊德董事長葛望平親自走訪北極圈之後，也感嘆氣候變遷速度比想像更快速。他在專訪中指出，第一眼看到格陵蘭的融冰湖，從欣賞壯麗美景的心態立刻轉為擔憂。葛望平表示，這趟採訪有相當多的體會，包括要跟當地人民學習如何調適與因應。

這次採訪還有另個收穫，包括採訪團隊在第二大城西西穆特的峽灣，撿到一台台灣製造的廢棄電視機，團隊特地把它帶回台灣，當作環境教育的教材。葛望平表示，「在企業經營的思維上，應該從氣候環境去思考循環」。未來也會在歐萊德企業總部打造環境教育館，免費開放讓大家更能夠了解氣候變遷的影響。

歐萊德公司與聯合報、願景工程基金會共同關注氣候危機，此議題倡議者歐萊德完全不干預新聞選題與採訪寫作，確保新聞獨立性。