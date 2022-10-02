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為未來種一棵樹 中國信託同仁投入綠色行動 種下千顆樹苗守護七股潟湖固碳抗暖化 實踐環境永續

文／ 中國信託銀行 提供

中國信託商業銀行（簡稱「中信銀行」）支持願景工程基金會「為未來種一棵樹」倡議，日前（1）日號召近百名同仁及親友，前往臺南市七股區網仔寮沙洲，共同種下1千株根部穩固、耐鹽且固碳的紅樹林特有種欖李，不僅豐富沙洲紅樹林生態，亦能守護臺灣最大的潟湖地景－七股潟湖，不受海浪侵蝕，同時吸附大量二氧化碳，為改善全球暖化盡一份心力，這也是中國信託銀行連續第三年響應種樹倡議，以實際行動實踐環境永續。

中信銀行支持「為未來種一棵樹」倡議，願景工程基金會執行長羅國俊（右）與中信銀行公共關係暨公益推展處處長林永勝副總經理（左）一同在沙洲種下樹苗。 圖/中國信託銀行 提供
中信銀行支持「為未來種一棵樹」倡議，願景工程基金會執行長羅國俊（右）與中信銀行公共關係暨公益推展處處長林永勝副總經理（左）一同在沙洲種下樹苗。 圖/中國信託銀行 提供

中信銀行今（2022）年與願景工程基金會共認養2千株樹苗，分別號召同仁前往臺南市及宜蘭縣壯圍鄉海濱種植。其中臺南市地點選在七股區網仔寮沙洲，為七股潟湖西側的天然屏障，本區域生態豐富多樣，漁民亦在潟湖養蚵、捕魚，形成獨特的自然及產業文化景觀。近年因氣候變遷，海岸線連年內縮、沙洲逐漸窄化，沙洲上的紅樹林濕地生態岌岌可危，也間接衝擊潟湖的存續，保護沿海沙洲成為當務之急。

中信銀行公共關係暨公益推展處處長林永勝副總經理表示，中國信託長期致力並落實企業永續作為，身為「永續金融先行者聯盟」的金融業者之一，積極承諾綠色採購、資訊揭露、投融資與議和、協助推廣與國際接軌等行動，並在臺北南港總部旁認養三重世貿公園，種植近130種蕨類與原生植物，協助保留蕨類生態的生物多樣性，從工作與日常中推廣環境保護觀念，並鼓勵同仁走出辦公室投入綠色行動，種樹倡議至今已號召近200名同仁及親友參與，並種下5千株樹苗，我們也不只是種樹，也是為未來種下希望。

分行同仁廖羿雅帶著先生與兩個女兒參加種樹活動，讓她們學習如何愛護大自然。 圖/中國信託銀行 提供
分行同仁廖羿雅帶著先生與兩個女兒參加種樹活動，讓她們學習如何愛護大自然。 圖/中國信託銀行 提供

參加活動的中信銀行同仁親友年齡最小僅4歲。帶著妻子及4歲兒子的業務部同仁陳儀璟表示，種樹活動深具教育意義，也是為了下一代的環境努力，「我對兒子說，你種下的樹苗，以後也會保護到你。」另一位分行同仁廖羿雅也是全家出動，帶著先生及兩位女兒參加活動，她說，希望藉由種樹體驗讓小朋友學習如何愛護大自然，拯救自己居住的地球。活動結束後，同仁與親友都領到選自中國信託慈善基金會「信扶專案」的紀念小禮物，包括由臺南本地創業家、號稱「麵條達人」的曾建良與太太手工製作且以天然日光曝曬的關廟麵，及在地社會企業的小農果乾，讓同仁享用友善土地的當地食材，共同響應永續生活。

中國信託金融控股公司（簡稱「中信金控」）身為「永續金融先行者聯盟」代表之一，積極因應氣候變遷並促進永續發展，去（2021）年底由董事會正式通過加入全球2050年淨零排放的行列，將2050年淨零排放納入集團長期發展藍圖。中國信託金控旗下子公司的中信銀行也承作永續存款及永續績效連結貸款（Sustainability Linked Loan, SLL），同時推動無紙化的綠色服務，今年8月ATM業務領先業界，率先取得ISO 14067碳足跡盤查認證，無紙化一年可省7,000萬張收據，高度超過13棟台北101，減少近 200公噸碳排放，未來亦將透過更多元的形式，與客戶、同仁一起投入綠色行動，實踐環境永續目標。

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