澆灌青春夢 陪伴少年找到對的位置發光

青春充滿著無限可能，對於青年學子來說，也是培養獨立思考能力的重要階段。此時如果有人願意跳出來，在成長之路透過引導及陪伴，教給孩子們「帶得走」的能力，就有機會讓他們體驗課堂書本之外的生命風景，朝自己的夢想邁進。

陪伴孩子探索自我、找到「帶得走」的能力，讓他們能朝著夢想前進。 圖/聯合線上倡議部提供

在台灣就有許多團體，長期為青少年默默付出，像是青少年表演藝術聯盟（青藝盟），透過戲劇演出，讓青年探索自我的天賦；被譽為「台灣少林寺」的南投旭光高中空手道隊，透過空手道幫助孩子建立自信與目標；嘉義縣唯一擁有青棒隊的東石高中，則是品德教育與第二專長雙管齊下，讓孩子有機會翻轉人生。

聯電科技文教基金會26年來，也攜手青年培力團隊一同為下一代發展耕耘，透過與青藝盟、南投空手道、東石高中棒球隊等單位連結，讓正值自我探索階段的青少年擁有更多元的選擇，引領他們找到對的位置發光發熱。

青藝盟

以表演藝術為媒介 點亮青春生命

青春期是一個對未來滿懷憧憬，卻又容易不知如何向前的年紀。青藝盟以多元的方式接觸不同族群學生，其中相當重要的管道就是舉辦「花樣年華全國青少年戲劇節」，至今已舉辦了22年，每年有全國40所以上的高中戲劇社參加，是台灣歷史最久、規模最大的青少年戲劇教育活動。

用戲劇啟蒙青少年自我發展

「青少年這個族群是國家的未來和希望，卻一直是公共政策的非主流。」青藝盟創辦人余浩瑋說，戲劇教育可以代替說教的方式和青少年溝通，在表演的過程協助青少年發掘自我，為青春開闢第二條路。「在路上遇到以前的學生，他可能不是做劇場工作，但是他和我說，因為高中參與戲劇活動，真的對於邁入職場、職涯探索、升學發展有很大的幫助。」

透過花樣年華全國青少年戲劇節，引導孩子認識社會、培養創造力，培養團隊合作及具有同理心，並將永續發展概念以劇場表演的方式，深植青少年心中。

衛理女中戲劇社團學生在花樣戲劇節，展現執行劇場工作的能力。 圖/聯合線上倡議部提供

離開是為了變成更好的自己

現任團長賴亮嘉，大學時在青藝盟當團員受啟發，畢業後離開青藝盟，進入人人稱羨的雲門，跟著劇團國內外跑透透，但因著一句「變更強再回來」的承諾，在離開青藝盟的第八年又再度回歸，更擔下團長的重任。

賴亮嘉認為，「我們一直在教青少年要負責任，同時我也會反省自己，到底有沒有對自己負責，這也是青藝盟很重要的價值和核心概念。」

旭光高中空手道

引領青年逐夢 讓世界為台灣喝采

「喝！」中氣十足的呼喊聲，響徹南投旭光高中空手道場館，充滿朝氣的中學生正進行著每日例行的訓練。旭光高中是台灣拿最多金牌的高中，至今已為台灣取得兩面空手道亞運金牌，即將到來的杭州亞運，也有三位選手將代表台灣出賽。

南投空手道訓練出多位優秀隊員，累計19位學生拿到總統教育獎。 圖/聯合線上倡議部提供

空手道隊如家，是偏鄉童的歸屬

黃泰吉與廖德蘭夫妻，原本在台中開道館，生活安穩舒適，但在921大地震後，因為不捨災區有許多孩子中輟離開學校，於是舉家從台中搬遷至南投，以經營空手道隊的方式照顧孩子。除了讓青年返校上課，也透過陪伴學生練習空手道，幫助弱勢學生重建自信與目標，在教練帶領之下，旭光高中至今已累計19位學生獲得總統教育獎，堪稱國內總統教育獎的搖籃。

為了讓學生安心念書，黃泰吉與廖德蘭自費租了5棟房子，免費提供40多名來自南投各部落的國高中生吃住。「他們有夢想，但是沒有資源，我們就去找資源。」黃泰吉說，空手道隊包辦學生的三餐食宿以及練習費用，讓青少年來到這裡，只需要專注地向前邁進。

其中一個從災區救出的孩子，就是黃泰吉在南投空手道隊收的第一位弟子，也是第二代教練的曾麗如。歷經空手道的蛻變成長，她擔任教練之後，更培養出2014年韓國仁川亞運金牌辜翠萍。「你無法決定自己的出生，但是可以選擇自己的未來。」曾麗如說，黃泰吉常常用這一句話勉勵所有學生，訓練雖然很辛苦，但是要相信、堅持下去，就能看到人生有所不同。

靠自己的力量 展翅飛翔

空手道隊賦予青少年在世界發光的舞台。國小畢業就來到空手道隊的謝玉涵，今年剛成為大學新鮮人，曾連續兩年奪得全中運的冠軍寶座，「我現在來到這裡，就是明確要拿亞運金牌跟世界冠軍。」她要站上世界舞台、立志拿金牌，要讓總教練黃泰吉穿上「繡金邊」的道服。

東石高中棒球隊

揮出未來 翻轉人生

七月的嘉義縣天空無雲、晴空萬里，東石高中操場上，有群孩子手執球棒，不畏酷暑的隨著教練一口令一個動作。身為嘉義縣境內唯一有青棒隊的高中，球隊乘載著當地青年想打職棒的夢想、也肩負培育在地青年的願景。

東石高中青棒隊員不畏烈日，按表操課精進球技。 圖/聯合線上倡議部提供

「參與棒球隊或其他體育活動的孩子，在嘉義多是屬於相對弱勢的家庭，像是隔代教養或單親家庭，可能就是因為經濟的關係，所以讓他們加入集體生活。」東石高中棒球隊後援會長陳威瀚說，棒球隊除了給予青年圓夢的機會，還擁有球隊的支持系統，陪伴他們走向更好的自己。

偏鄉少年的夢想

「我的夢想就是未來可以打職棒。」東石高中棒球隊員魏興明說，從小因為喜愛棒球所以打棒球，但自己紀律與定性不足，常被教練提醒，於是他學習改變自己，把教練說的話放在心裡。「教練說當一個球員要有三種心態，分別是責任心、企圖心、還有上進心。抱持這三種心態，就一定會持續進步。」改變在球場上的態度，魏興明在今年全國賽屢屢打出好成績。

「白天摸紅土，晚上搓麵粉」是棒球隊的每日寫照。東石高中棒球隊全隊設立在食品科，而非體育班，目的就是為了讓學生有一技之長。「讀食品科還必須要參加一些相關的檢定，然後取得證照。」東石高中校長蔡吉郎驕傲地說，在球員們夜以繼日的努力之下，今年都全數通過烘焙丙級檢定。

未來，不一定所有人都能繼續打棒球，東石高中為球員尋覓多元職涯的同時，也特別注重隊員的品格教育，讓他們在熱血青春的年紀，將能力與才華展現在對的地方，讓學生畢業後無論往哪裡去，都可以有好的發展。

聯電找到對的夥伴 一起做對的事

串連力量大，助青年找到生命的光

聯電於1996年成立財團法人聯華電子科技文教基金會，長期關懷台灣青少年教育，透過公益贊助，支持國語日報讀報教育專案，鼓勵孩子們閱讀。2005年啟動課輔計畫，協助孩童課後照顧，是連結社會志工及大學生用行動來服務的公益平台。除了長期經費的支持，更是期待能透過長年陪伴，讓聯電成為一個青年培力平台，串連不同的資源注入到需要的地方。

聯電科技文教基金會專案經理何蕙萍說，包括青藝盟、南投空手道隊，都是基金會支持超過十年以上的團體，教育的永續力是需要時間來證明的，當然一路走來也是第一線不停歇的努力，才能成就這些美好的成果。與東石高中棒球隊則是從2021年開始，計畫持續至少合作五年，透過以實際行動支持台灣基層棒球，讓企業影響力進一步擴大。

聯電與青藝盟攜手，深耕青少年教育逾十年。 圖/聯合線上倡議部提供

除了拋磚引玉號召其他企業加入，基金會在2022年八月也串連南投空手道及東石青棒隊兩方的教練及學生，舉辦「U世代青少年動力工作坊」，在專業講師的引導下，透過演講、體驗教育，讓學生體認「信念」、「目標」、「行動」的各種環節，提昇團體動能及自我覺察，看見自已及他人彼此的價值。

「他們在幫助青少年的路上，會遇到同樣的挑戰和問題，我們幫大家連結起來，成為很好的夥伴，成就一個很好的平台。」何蕙萍說，聯電相信用愛與陪伴，磨亮青少年的生命，讓他們能在對的位置散發光彩與溫暖。當然，台灣也有許多人正在做這樣的事，也期待有更多企業、有心人一起推動青年培力的各種可能，提供資源、時間，讓青春賽道的孩子勇往直前！