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中市南屯建功1號好宅 10/19至11/22開放申請

文／ 台中市政府 提供

位於台中市南屯區的「建功1號好宅」，於10月19日至11月22日開放民眾申請。 圖／台中市政府 提供
位於台中市南屯區的「建功1號好宅」，於10月19日至11月22日開放民眾申請。 圖／台中市政府 提供

台中市南屯區建功1號好宅，為台中市首座利用都市計畫多元興辦方式，引進民間資源回饋興建的社會住宅。基地位於春安路、春安三街交叉口附近，鄰近精密機械科技創新園區、春安國小、嶺東高中、春社公園等設施，生活機能及交通路網完善。目前即將完工，住宅處已於9月19日公告，將於10月19日至11月22日開放民眾申請。

台中市政府積極興辦社會住宅，照顧市民，並鞏固在台中就學、就業的青年族群以及弱勢族群的居住權益。台中市政府住宅處說明，台中社會住宅採分階段方式辦理，第1階段目標為111年興辦5千戶，已於去年6月提前達標；第2階段採滾動檢討方式持續推升興辦量能。目前1、2階段總興辦量（包含已編列預算、規劃設計中）共有7,146戶。

台中市南屯區建功1號好宅，基地位於春安路、春安三街交叉口附近提供78戶住宅單元。圖為建功1號好宅模擬圖。 圖／台中市政府 提供
台中市南屯區建功1號好宅，基地位於春安路、春安三街交叉口附近提供78戶住宅單元。圖為建功1號好宅模擬圖。 圖／台中市政府 提供

本次公告之南屯建功1號好宅，地下5層、地上15層，提供78戶住宅單元，其中二房型（22-24坪）52戶、三房型（31坪）26戶，每戶配備冷氣、抽油煙機、瓦斯爐、衛浴設備、熱水器、單人或雙人床箱及衣櫃等傢俱或家電用品。凡是年滿20歲，入住者名下無自有住宅並符合此次公告財稅標準者，皆可提出申請。

住宅處表示，南屯建功1號好宅營運第1年租金以市價5折出租，租金含管理費二房型9,000-9,800元，三房型12,700元，經濟實惠的價格期盼能減輕租屋族的住宅負擔。此外，因先前北屯好宅線上申請反應熱烈，此次受理方式除臨櫃投件及郵寄申請外，仍將提供線上申請方式供民眾遠端申請，申請人可於受理期間至台中市社會住宅17租網站填寫申請資料及上傳相關證明文件，網路申請為24小時開放，民眾可多加利用。如有相關問題，可至台中市政府住宅發展工程處網站( https://thd.taichung.gov.tw/ )、台中市社會住宅17租網站（ https://17zu.taichung.gov.tw/Portal ）查詢，或電洽04-22289111分機64601-64605。（台中市政府 廣告）

台中市政府住宅發展工程處網站：https://thd.taichung.gov.tw/
台中市社會住宅17租網站：https://17zu.taichung.gov.tw/Portal

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