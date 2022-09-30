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台灣文學館館長交接 林巾力走馬上任

中央社／ 台南30日電
國立台灣文學館館長今天交接，由台灣師範大學台灣語文學系教授林巾力（圖）宣誓就任，原館長蘇碩斌借調期滿歸建。圖／文化部提供
國立台灣文學館館長今天交接，由台灣師範大學台灣語文學系教授林巾力（圖）宣誓就任，原館長蘇碩斌借調期滿歸建。圖／文化部提供

國立台灣文學館館長今天交接，由台灣師範大學台灣語文學系教授林巾力宣誓就任，原館長蘇碩斌借調期滿歸建。

文化部政務次長李靜慧監交下，林巾力今天在台灣文學館接下新任館長職務，走馬上任；李靜慧稱許在職4年後卸任的蘇碩斌，兼具人文思想和台灣意識，從社會學觀點發揮，充分展現文學回歸社會脈絡的各項跨域合作。

蘇碩斌表示，台文館已升級為三級機構，擴充能見度與能量；文學與博物館都是台灣應該好好珍惜的資產，他期望未來串聯台灣文學力量，往世界各地飛散。林巾力則說，她就任館長3大理念是「國際推廣、深化傳承、跨域多元」，希望透過駐村擬定獎勵辦法，積極參與國際策展與活動，讓台灣文學成為世界共享的文化資產。

林巾力說，未來台文館將持續深化前輩作家作品典藏、研究、推廣能量，維持和地方文學館舍的緊密連結，以不同媒材、技術及各種藝術形式，融合現下的感性與創意，進行轉譯與改編，讓台灣文學走進大眾日常生活。

文化部發布新聞稿指出，林巾力是國立台灣師範大學台灣語文學系教授兼國際台灣學研究中心主任，也是成功大學台灣文學研究所博士，擁有台灣文學、日本文學的豐厚學養訓練，也兼具國際視野與行政功力。

台灣文學 文化部

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