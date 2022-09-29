台積電「技職培力」持續開花！張淑芬哽咽動容：發揮孩子一技之長、人才留家鄉

台積電慈善基金會「技職培力計畫」，持續開花結果！與奇美食品、台南市政府、育德工家職業學校合作，舉行烘焙技職培力發表會，看到學生們大秀烘焙成果、銷售技巧，最終登台獲獎及聘書，讓台積電慈善基金會董事長張淑芬一度哽咽，指每一位孩子都有無限可能，希望透過學習一技之長、提升自信，都可以留在家鄉打拼。

台積電慈善基金會與奇美食品、台南市政府、育德工家職業學校合作，今舉行烘焙技職培力發表會。 圖/方冠博提供

期許每一位孩子多元發展及未來就業，台積電慈善基金會推動「技職培力計畫」，攜手企業夥伴們，結合地方產業與學生專長，能習得一技之長，未來有機會一畢業就投入工作，又不需要離家太遠，為孩子創造更多可能未來。

今天在台南市奇美食品幸福工廠，舉行「in台南 積幸福」奇美食品烘焙技職培力發表會，學生在活動中分別進行烘焙任務、店內實務操作及銷售技巧，由主廚、人資從中挑選適合的人才，並現場獲頒奇美食品聘書，可謂「畢業即就業」。

奇美食品派出專業主廚，第一線指導學生製作檸檬吐司及紅豆麵包，並用比賽的方式請學生於指定時間內完成一定數量的麵包。 圖/方冠博提供

看見學生逐一分享烘焙作品，並提供現場人員試吃，最後上台獲頒獎狀及奇美食品聘書，讓長期關注孩子教育及未來的張淑芬，致詞時哽咽，直呼「每一位孩子在她心中都第一名」，並提到孩子不一定喜歡學術文科，若能透過培力計畫，在求學階段給予升學之外的選擇，就可能為孩子開啟另一扇窗。

出席現場活動的台南市長黃偉哲說，感謝台積電慈善基金會董事長張淑芬，帶領團隊來到台南，藉由人才培育、產品產出、公益回饋，帶領孩子從計畫當中接觸產業。台南市研考會主委戴偉峻提到，讓已經畢業或即將畢業高職生，實際接觸知名產業，找到就業方向，未來也會持續協助攜手更多台南企業持續接棒，打造社會善的循環。

這次活動奇美食品派出專業主廚，第一線指導學生製作檸檬吐司及紅豆麵包，並用比賽的方式請學生於指定時間內完成一定數量的麵包；此外，對餐飲服務有興趣的學生，由奇美食品幸福工廠餐廳及咖啡廳店長進行店內實務操作及銷售技巧練習，分別藉由學生表現從中評估是否適合企業。

看到學生發揮技術、爭取就業機會，讓台積電慈善基金會董事長張淑芬相當動容，指每一位孩子都有無限可能，希望透過學習一技之長、提升自信，都可以留在家鄉打拼。 圖/方冠博提供

奇美食品宋光夫董事長說，奇美食品一直以來秉持取之於社會、用之於社會的關懷心，藉由這樣的活動，讓技職體系的學生，有機會早日進入職場，同時也讓參與本活動的學生，發揮一己之力，將此活動的成果回饋給需要幫助的弱勢家庭，體會並實踐奇美食品的企業責任理念。

對於學生參與台積電慈善基金會「技職培力計畫」，育德工家職業學校長張榮修表示，有些孩子因為經濟考量或是對升學沒有興趣，畢業後會選擇馬上投入職場尋求一份正職工作，很高興能和台南市政府以及台積電慈善基金會搭起就業接軌的橋樑，提供學生工作選擇。