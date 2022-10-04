2022彰化縣政府 馬拉松嘉年華 啟動6場馬拉松賽事

圖／彰化縣政府 提供

「2022彰化縣政府馬拉松嘉年華」熱鬧起跑！彰化縣長王惠美表示，彰化縣政府於10月至12月串連縣內6場具有在地特色的馬拉松賽事，首場為10月9日「2022就愛竹塘米半程環鄉馬拉松」，接著10月15日「2022彰化社頭織足健走」、10月30日「2022員林市獅子盃親子路跑」、11月6日「2022戀戀二水 跑水馬拉松」、11月13日「台灣米倉 田中馬拉松」、12月4日「二林伯立歐蕎麥公益路跑」，歡迎大家一起來共襄盛舉。

王縣長表示，大家期待已久的彰化馬拉松嘉年華將要在10月開跑，目前正是秋高氣爽的好天氣，跑步運動效果最好，今年馬拉松串聯了縣內竹塘、社頭、員林、二水、田中、二林等六地的馬拉松路跑，以「嘉年華」的方式舉辦，彰化馬拉松最大特色就是沿途有熱情的鄉親替選手加油吶喊，深受全國熱愛路跑朋友喜愛，讓選手們能感受到彰化濃濃的人情味。

王縣長指出，為使「2022彰化縣政府馬拉松嘉年華」活動內容更加豐富，分別在六場馬拉松賽事前後一日，結合各地特色規劃一系列精彩活動，在竹塘舉辦「創會百周年慶祝系列活動」、社頭是「MIT臺灣製產品展售活動」、員林「彰城三百稅 闔家歡心play」兒童劇展、二水為「二水跑水節」、田中是「田中馬選手之夜」、二林則是「二林蕎麥文化季」，歡迎全國的朋友，一起來共襄盛舉。

王縣長進一步表示，縣府非常重視鄉親的「健康與生活」，「運動經濟」如何結合觀光產業，進而提升最大經濟產值，讓鄉親不只有健康財、更能活絡整體經濟，歡迎全國民眾一同來認識彰化的好山好水好平原，彰化有15家休閒農場、24家觀光工廠，更有全台唯一的玻璃廟及亞洲唯二的扇形車庫，歡迎全國民眾一起來彰化更襄盛舉。

縣府非常重視鄉親的「健康與生活」，因此積極打造「運動經濟」，要讓彰化成為健康富有活力的「希望城市」，並結合在地「鄉鎮市」與「社區」的力量，全面行銷本縣「優質農特產品」及「產業特色」。此外，縣府也正積極行銷彰化「運動觀光旅遊」，希望讓更多運動愛好者，透過「運動與觀光」結合的旅遊，認識擁有美麗的山、海、平原景觀的彰化。在此誠摯邀請全國民眾親自前來彰化，體驗「彰化馬拉松嘉年華」的熱情，更感受「彰化多元的美」，給自己來趟不一樣的輕旅行吧！

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