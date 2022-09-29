張麗善成立競選連任婦女後援會 許宇甄現身站台

雲林縣長張麗善拚連任，今在虎尾成立競選連任婦女後援會，國民黨組織發展委員會主委許宇甄到場站台，主打「2022十全十美 為你拚好日子」，也批民進黨政府「鴨霸」、「野蠻」，在執行許多政策上簡直無法無天，希望張麗善在雲林能贏得漂亮。

許宇甄表示，朱立倫上任後不只任命她為組發會主委，更提名十全十美縣市長參選人，相當重視女性從政實力，張麗善是很棒的縣長，遇到困難會面對問題、解決問題，尤其雲林縣早期負債超過227億元，每年利息非常高，張麗善用運籌帷幄方式，勤儉持家，每年節省利息4億多元，4年減少負債68億元。

許宇甄也說，面對民進黨政府「鴨霸」、「野蠻」，無所不用其極地在疫苗等各方面，可以感受到中央政府無法無天，所以雲林一定要贏的漂亮，距離投票還剩58天，拜託大家當張麗善的分身，接下來家戶拜訪、掃菜市場，共同努力讓張麗善高票連任。

後援會總會長歐明憲說，過去民進黨執政13年來，雲林看不見任何進步與發展，這3年張麗善上任後表現優異，更在今年天下雜誌全台縣市長施政滿意度調查中排行第6名，讓雲林脫胎換骨，因為看到張真的讓雲林改變了，所以他決定爭取擔任總會長，期望張繼續連任帶動士農工商發展。

張麗善說，3年多前能當選真的很不容易，感謝雲林人沒有放棄她、冷落她，讓她有勇氣走到今天，她懷抱感恩的心，1天當成3天用，一步一腳印認真做事，所以即便蔡英文總統一個月來雲林5次，她也不怕，因為有她熱愛的雲林鄉親作為後盾，她一定會讓大家過更好的生活。