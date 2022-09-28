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首屆「願景工程伴飛計畫」獎助名單出爐 鼓勵好報導獎助159萬

聯合新聞網／ 綜合報導
首屆「願景工程伴飛計畫」獎助名單出爐，鼓勵優質報導獎助九件共159萬元。 圖╱願景工程基金會提供
首屆「願景工程伴飛計畫」獎助名單出爐，鼓勵優質報導獎助九件共159萬元。 圖╱願景工程基金會提供

為鼓勵優質報導計畫，願景工程基金會第一屆「獎助採訪伴飛計畫」獎助名單出爐，共獎助九件提案，金額由16萬到20萬元不等，協助想要寫出好報導的寫作者完成計畫。

第一次推出的伴飛計畫吸引不少提案，經評選後由52件提案中，選出九件獲獎作品。9月27日由評審團與提案者線上問答，確認主題及進行方式，最終決定獎助金額，評審並提供修改意見，讓報導更聚焦。有了採訪經費之後，未來採訪、撰寫過程將由願景工程一路「伴飛」，完成最終作品，並協助在各媒體平台刊登。

第一屆伴飛計畫的評審團成員包括：世新大學教授王健壯、政大新聞系副教授方念萱、寶瓶文化社長朱亞君、作家王盛弘、政大傳播學院前院長林元輝、作家林立青，及臺灣大學新聞研究所兼任副教授林樂群。由王健壯任召集人。

評審團認為，這屆入圍的九件作品，範疇廣泛，議題鮮明，許多是平常媒體的「機關路線」分工下，不受注意的議題，包括聾人家族如何看待手語文化、棲身短租旅館裡的青壯世代、性侵害倖存者的自我發聲，以及移工的醫療弱勢、產子或可能衍生的地下墮胎市場等等，也有提案人將觸角深入歐洲難民現場，看流亡十年的敘利亞難民失學十年之後，如何在異鄉安身立命。

王健壯表示，獲得奬助的九件提案，金額不一，但並不表示優勝排序，而是考量執行採訪計劃所需經費多寡而定。

願景工程基金會相信，優質且具有公共價值的報導，是民主社會的重要基石；記者製作報導需要投入時間與資源，願景工程基金會的獎助計畫正是為了讓好的新聞提案得以成形，以獎助金提供資源與專業支持，讓好作品得以問世。

第一屆「獎助採訪伴飛計畫」得獎名單及金額如下

願景 政大 難民 世新大學 朱亞君

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