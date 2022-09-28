9月29日台南首座銀髮人才服務據點將揭牌 現場徵才提供逾500職缺

文／ 臺南市政府勞工局職訓就服中心 提供

根據行政院主計總處最新調查，台南市45至64歲的勞動力人口近40萬人，勞動參與率近七成，65歲以上勞動人口近5萬人，顯示中高齡者就業需求增加，市長黃偉哲相當重視中高齡市民就業，台南市將於9月29日成立第一個為銀髮族量身訂作的銀髮人才服務據點(善化區民族路1號，善化火車站對面)，據點由專責就服員提供服務，依求職者需求，協助開拓適性職缺與媒合，當日徵才活動提供500多個工作機會，期望透過銀髮人才服務據點的成立，協助銀髮族重返職場就業，創造事業第二春。

中高齡就業博覽會徵才活動情形。 圖／臺南市政府勞工局職訓就服中心 提供
中高齡就業博覽會徵才活動情形。 圖／臺南市政府勞工局職訓就服中心 提供

當日徵才活動時間為上午10時至12時，邀集允成化學、南科贊美酒店、群緯環保及新萬香餐廳等4家在地廠商提供服務員、兼職人員、技術員及清潔員等多元職缺，另外還有東昌洗衣店、新晟水泥製品、三皇生物科技、統一超商、四維清潔、華新麗華、安立潔實業、分享家食品、嘉南療養院、起士公爵、爭鮮、碳佐麻里、台糖長榮酒店、台南大員皇冠假日酒店及摩斯漢堡等代徵廠商，提供小貨車司機、整衣人員、現場作業員、清潔人員、團膳廚務人員、兼職人員、房務員及點心廚師等職缺；為鼓勵中高齡求職，現場投遞2家以上即可獲得環保提袋或隨身碟，數量有限，送完為止；此外，「希望家園‧就業快餐車」也將到現場進行就業諮詢服務，當日完成任務限量打卡贈送美式咖啡及「就業我最棒」L夾等好康禮，歡迎親洽活動現場投遞履歷參加面試，活動職缺薪資明確標示於徵才現場。

勞工局職訓就服中心提醒參加求職者，為因應新冠肺炎(COVID-19)疫情，當天徵才活動現場請配合防疫措施並全程配戴口罩，同時鼓勵下載並使用「臺灣社交距離APP」，如屬居家照護、自主健康管理、居家檢疫、居家隔離、自主防疫等對象，請落實中央流行疫情指揮中心防疫規定，不得外出參與聚會活動。

(就業安定基金補助 臺南市政府勞工局職訓就服中心廣告)

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