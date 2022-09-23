企業倡議永續共榮 培植環境關懷種子

TOYOTA、中國建設銀行、臺灣中小企業銀行及陸府生活美學基金會共同集資，邀請40名青年學子，在9月10日中秋節觀賞《地球脈動II》影像音樂會。希望藉由公益觀演倡議永續、推廣教育平權，帶給學子豐富的生態教育體驗，進而建立環境保護意識。

TOYOTA、中國建設銀行、臺灣中小企業銀行及陸府生活美學基金會共榮倡議公益觀演活動，邀請40名學子中秋觀賞BBC《地球脈動Ⅱ》影像音樂會。 圖／林俊良攝影

此次公益觀演活動由聯合數位文創發起，獲得TOYOTA、中國建設銀行、臺灣企銀及陸府(以下簡稱倡議夥伴)鼎力支持，以及BiG行動夢想家基金會、亞太青年交流發展協會共同參與。將生態保育關念向下扎根，讓觀眾對於地球環境保護意識更為重視。

針對此次《地球脈動II》影像音樂會，亞太青年交流發展協會成員沈木堂表示，身歷其境的觀賞體驗意識到地球生態岌岌可危，應該要自我養成減塑與資源再利用的日常習慣。

另一位成員魏立茜說，企業相較個人對社會有更大的影響力。由企業發起環境保育行動，更能被大眾所看見，進而影響政策制定與社會發展，最終實現永續目標。

聆想大地 聽見萬物續語 BBC地球脈動II影像音樂會

《地球脈動II》是英國BBC最受歡迎的生態影集，也是目前網路電影資料庫(IMDb)「TV Shows」類別裡評分最高的冠軍影集，在全球累積超過5億觀眾收看。紀錄片採用當時最高規格的4K拍攝，加上無人機、空中與遠端攝影等技術，追蹤動物的活動姿態。

此次影像音樂會在9月10日於台北流行音樂中心隆重登場。由台達電子文教基金會贊助提供8K超高畫質雷射投影技術，800吋巨型銀幕呈現。觀眾可以近觀飛鳥振翅與野獸奔馳，感受地景生態的變化，以全新視角感受非凡多元的生命樣貌。

共邀學子公益觀演 實踐企業ESG環境永續

由倡議夥伴共榮參與的公益觀演活動，藉由精采震撼的影像音樂教材，提供走出教室、別於課堂的生態教育場所。

為響應永續發展目標（SDGs）第四項 「確保有教無類、公平以及高品質的教育，及提倡終身學習」，四家企業以實際行動與作為，讓缺乏資源與家庭關愛的孩童在中秋相聚觀演，共度佳節；同時也藉此機會向青年學子溝通生態環境的現況與威脅，種下永續關懷種子，期待未來持續增長發酵，回饋社會。

透過《地球脈動II》影像音樂會，企業讓下一代見證生態，傳遞永續，實行ESG永續關懷，落實企業社會責任，創造更多社會福祉。