會思考的進化果園！台灣拜耳攜手創新夥伴 用「綠色科技」助攻果農

一年一度中秋節落幕，備受民眾喜愛的文旦柚，是餐桌上不可或缺的應景水果，但隨著氣候變遷加劇，產量品質不穩定、節前趕不上採收，在可口多汁的背後，正遭遇「看不見」的危機。

致力數位農業的台灣拜耳，今年跨域合作，與新創團隊「阿龜微氣候」、百大青農「玉柚園」，透過新型感測器、農務紀錄APP，加強病蟲害整合管理和作物營養管理，有助於生產出良好的品質，以及台灣拜耳員工第一線參與，讓一箱又一箱送往偏鄉學校、富含「綠色科技」理念的文旦柚，在中秋節前夕完美達陣。

台灣拜耳堅信「用科學的力量，解決全世界難題」理念，讓文旦柚從產地到餐桌，皆充滿數位賦能的巧思，探究台灣農業的永續新可能，「會思考的果園」正在發生。

台灣拜耳堅信「用科學的力量，解決全世界難題」理念，讓文旦柚從產地到餐桌，皆充滿數位賦能的巧思。 圖／蔡佳蓁攝影

● 綠色科技「一起」協力 讓文旦柚別具意義

「用手機掃QRcode，就能看到果園即時畫面！」、「大家採收完後，集中放在這邊的籃子哦。」豔陽高照的盛夏8月，超過40名的台灣拜耳同仁們，從台北總部和各地出發，來到南台灣「玉柚園」，會選在8月17日展開果園體驗，除了象徵「一起」行動的企業向心力，也是「一起」永續的數位農業見證。

看著一整個下午採收的文旦柚，擺在自動秤重分類的機器上，隨著輸送帶一顆一顆完成分類，台灣拜耳的同仁們驚呼連連，並爭相搶著體驗，協助這一批「別具意義」的文旦柚，準備中秋節前的裝箱運送。

為何這一批文旦柚「別具意義」？跟著同仁們捲起袖子、一起採收文旦柚的台灣拜耳總裁楊玉蘭，眼神發亮的說，「我們期許透過綠色科技的賦能，導入物聯網設備及軟體，協助農友掌握數據做正確的判斷」。

時序回到5月，精密的新型感測器，正式抵達柚子園，台灣拜耳與「阿龜微氣候」的工作人員們，挑選最適合架設器材的位置，並協同「玉柚園」二代接班人、百大青農的林志濠，思考如何用科技力量，對抗氣候危機。

台灣拜耳於8月17日展開果園體驗，象徵「一起」行動的企業向心力，也是「一起」永續的數位農業見證。 圖／蔡佳蓁攝影

據環保團體預測，受到氣候變遷的影響，溫度、雨量更難預測，未來10年內，文旦柚產量將經歷大幅震盪。

事實上，文旦柚在今年已面臨艱鉅挑戰，台灣經歷69年來最冷5月，加上中秋節比往年更早，文旦柚的種植時間大幅縮短，以往觀測時節的經驗法則，不一定能發揮作用，也讓不少果農們大傷腦筋。

● 第一線的氣候危機 跨領域創新助攻農友

「氣候造成的產量問題，在今年特別有感！」種植文旦柚有多年經驗、「玉柚園」青農的林志濠指出，果樹必須先開花再結果，往年文旦柚的花期，落在3月中下旬，但今年4月仍在開花，原因在於今年天氣冷太久。

當文旦柚的花期比較晚，加上今年採收時間提前，導致果農必須跟時間賽跑，「今年是考驗農民們，要在更短的時間內，完成高品質及產量的文旦柚」林志濠説。

今年5月，台灣拜耳與「阿龜微氣候」的工作人員們，在「玉柚園」架設感測器，準備搜集後續的氣候數據。 圖／莊亞哲攝影

不過，藉由台灣拜耳導入「阿龜微氣候」的新型感測器，回報果園最即時空氣濕度、土壤溫度及含水率，可以更精準施肥，在今年的極端氣候下，讓「玉柚園」的產量及品質不僅提升，甚至還事半功倍。

舉例來說，以往下雨後的果園，就開始進行施肥，但肥料接觸到水，就會產生高溫，當土壤溫度太高，恐影響果樹根莖生長，藉由感測器的即時觀測，取得土壤溫度、含水率的平衡點，再投放肥料最合適，讓務農操作更精準。

阿龜微氣候創辦人盧安邦指出，不少農民會使用氣象觀測站，但只能掌握大範圍現象，藉由在單點果園架設感測器，搭配農務紀錄APP、視覺化儀表板，將經驗結合數據，能更快速地掌握最佳種植模式。

文旦柚隨著輸送帶一顆一顆完成分類，台灣拜耳的同仁爭相搶著體驗，協助將這一批文旦柚，準備中秋節前的裝箱運送給偏鄉學校。 圖／蔡佳蓁攝影

即便今年氣候狀況特殊，「玉柚園」的文旦柚順利產出，品質還更勝以往，同一區的柚子，往年最高甜度是13度，今年有達到15度，這樣驚喜的成效，讓農友也感到神奇。

● 台灣拜耳全員走進果園 實踐「全民健康，無處飢荒」

以醫療保健與作物科學為本業的台灣拜耳，將「全民健康，無處飢荒」設定企業核心使命，透過「科技優化生活（Science For Better Life）」理念，期許用科學力量，解決世界難題。

「當極端氣候變成新常態，要用更聰明的方法，來解決第一線農民的難題」台灣拜耳總裁楊玉蘭表示，今年除了集結相同理念的夥伴，更讓同仁們一起實地參與，從籌劃到執行，是同仁一起共同提出點子、走進果園間架設機器。

以醫療保健與作物科學為本業的台灣拜耳，將「全民健康，無處飢荒」設定企業核心使命，透過「科技優化生活（Science For Better Life）」理念，期許用科學力量，解決世界難題。 圖／蔡佳蓁攝影

單純的坐在辦公室，遠遠不及實地動手做，台灣拜耳從上到下一起走進果園，了解農民第一線的需求及期待，也探究數位農業的面貌及可行性，才能讓永續點子更落地。

此外，台灣拜耳在今年的創新合作模式，回應聯合國永續發展目標，包含SDGs2「消除飢餓」、SDGs3「健康與福祉」和SDGs13「氣候行動」，也逐步實踐2030年前目標，為全世界一億小農提供支持，讓他們有能力養活自己、養活他人，並增加收入。

● 文旦柚完美達陣偏鄉小學 擘畫「科技優化生活」永續未來

數位農業除了具有前瞻性，還可以很有溫度！在中秋節前夕，台灣拜耳與「阿龜微氣候」、「玉柚園」協力，將今年親手採摘、15箱富含「綠色科技」的文旦柚，透過大享食育協會，分送給宜蘭極偏鄉的大同國中師生，成為最應景的永續祝福。

同時，每箱文旦柚附上「柚子小卡」，利用QRcode卡片方式，把永續思維及拜耳願景，傳達給外界與社會，同時讓孩子知道餐桌上的食材得來不易，實踐台灣拜耳「全民健康，無處飢荒」的願景。

每箱文旦柚附上「柚子小卡」，利用QRcode卡片方式，把永續思維及拜耳願景，傳達給外界與社會，實踐台灣拜耳「全民健康，無處飢荒」的願景。 圖／大同國中提供

「台灣有很多願意嘗試的農友，也具備很多巧思的創新點子！」台灣拜耳作物科學部門主管杜月惠提到，這次的創新跨界合作，是台灣拜耳初步嘗試，獲得寶貴的數據與經驗，將持續提供創新產品及綜合解決方案，與更多夥伴一起確保糧食永續、面對未來挑戰。

在短期內扭轉氣候危機，確實不容易，但永續行動就像一場馬拉松，從小地方做起、逐步累積經驗，在台灣拜耳與更多合作夥伴的創新理念下，促成農民不用「看天吃飯」的永續解方。