54年認祖歸宗！葉毓蘭「回復本姓」改名游毓蘭

國民黨立委葉毓蘭稍早在臉書發文宣布，正式認祖歸宗、回復本姓，改名為游毓蘭。游毓蘭表示，父親游承合從日治時期就在家鄉宜蘭擔任巡佐、主管，但在民國54年為了六名子女的教育，被迫從宜蘭遷居到台北，而在民國57年，她父親將她過繼給一個年邁的葉姓同事，今天終於認祖歸宗，回復本姓「游」。

游毓蘭指出，她對於被改姓也不解，且改姓後不久葉老先生病逝，自己成為為葉老先生送終的養女，之前身分證上的父親欄也都是寫著已作古的葉老先生。

游毓蘭表示，她從一開始的抗拒，到後來的認命，54年來自己都是游家中的異姓人，也曾考慮過打官司，但葉毓蘭的符號與她連結多年，一想到所有的證書證件資料都要更新，稍有猶豫，一下子就過了半世紀，

游毓蘭也PO出新身分證示意圖表示，前陣子在家事法學會理事長鄧學仁的指導協助之下，她終於啟動認祖歸宗法定程序，在今天大功告成，以前諧音是「越獄難」，以後則是更樂觀進取、果決勇敢，因為「猶豫難、憂鬱也很難了」。

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