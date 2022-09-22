54年認祖歸宗！葉毓蘭「回復本姓」改名游毓蘭
國民黨立委葉毓蘭稍早在臉書發文宣布，正式認祖歸宗、回復本姓，改名為游毓蘭。游毓蘭表示，父親游承合從日治時期就在家鄉宜蘭擔任巡佐、主管，但在民國54年為了六名子女的教育，被迫從宜蘭遷居到台北，而在民國57年，她父親將她過繼給一個年邁的葉姓同事，今天終於認祖歸宗，回復本姓「游」。
游毓蘭指出，她對於被改姓也不解，且改姓後不久葉老先生病逝，自己成為為葉老先生送終的養女，之前身分證上的父親欄也都是寫著已作古的葉老先生。
游毓蘭表示，她從一開始的抗拒，到後來的認命，54年來自己都是游家中的異姓人，也曾考慮過打官司，但葉毓蘭的符號與她連結多年，一想到所有的證書證件資料都要更新，稍有猶豫，一下子就過了半世紀，
游毓蘭也PO出新身分證示意圖表示，前陣子在家事法學會理事長鄧學仁的指導協助之下，她終於啟動認祖歸宗法定程序，在今天大功告成，以前諧音是「越獄難」，以後則是更樂觀進取、果決勇敢，因為「猶豫難、憂鬱也很難了」。
游毓蘭臉書全文：
是的，你沒有看錯，從今天開始，我認祖歸宗回復本姓，改名為游毓蘭。
民國54年春，我們舉家遷居台北，離鄉背井賃屋而居，開始面對生計困難的現實。先父游承合從日據時期就在家鄉宜蘭擔任巡佐、主管，如魚得水優游自在，卻在中年之後，為了六名子女的教育被迫移居台北，當時在警務處直屬大隊（保六總隊的前身）擔任小小辦事員的他，無法想像台北居大不易，母親也到處打工貼補家用，從店員、看護、家庭代工，什麼都做，但是生活實在太艱難。
民國57年1月16日，我從游毓蘭變成葉毓蘭，那天，在台大醫院擔任看護的母親回家與父親大吵一架，因為父親在沒有和母親商量下就率自把我過繼給他一個年邁的同事，年幼的我也困惑: why me?為什麼只有我改姓，在母親爭執下，父親答應要去辦理終止收養，但是沒有多久葉老先生病逝，我成了幫他送終的養女，從此，我不是父親的女兒，不能夠享有警察子女教育補助費、實物配給等。那時，父親帶著我上法院想要辦理終止收養，只記得當時被斥責: 「自己生的當然要自己養!」
從此，我就成為游家中的異姓人，一下子54年就倏忽而逝!
我從一開始的抗拒，到後來的認命，也因為父親的六個兄弟姓了游、李、雷、林，分別背負祖母、祖父(入贅)、姨婆、舅公的香火，逐漸釋懷。倒是父親和母親，生前最大的遺憾就是讓我改姓，雖然他們身後的祭祀，兄姊們也從來不會遺漏我，但總是特別刺眼。我長大領到身分證時，父親欄寫著早已作古的葉老先生，母親欄是游謝銀妹，有道德潔癖的母親大為光火，怕會讓人誤解她二嫁，所以過去我的身分證父母欄中有父無母，今天我在戶政事務所領到的身分證終於讓父母的名字重見天日，#大孝顯親，這對我而言，意義無比重大!
其實，解嚴之後因為兩岸的交流，好友中有人也取得大陸的正確資料，認祖歸宗，我曾經考慮過也來打官司。只是葉毓蘭的符號與我緊緊連結多年，一想到所有的證書證件資料都要更新，稍有猶豫，一下子就過了半世紀，前陣子在家事法學會理事長鄧學仁教授的指導協助之下，終於啟動我的認祖歸宗法定程序，終於在今天大功告成。
是的，我終於回家了!
過去的葉毓蘭，被戲稱是最應該擔任典獄長，因為越獄很困難；今天開始的游毓蘭，只能更樂觀進取、果決勇敢，因為猶豫難、憂鬱也很難了!
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