讓校園防疫網無限延伸　雲林縣府「安心接種巡迴專車」揪甘心

國內新冠肺炎疫情持續延燒，依據中央流行疫情指揮中心指出，BA.5已開始在國內擴散，為降低染疫風險，雲林縣政府為全面提升校園防疫網，自9月份起推出「安心接種巡迴專車」措施，以邀請專業醫師團隊提供學校位置偏遠的學(幼)童BNT疫苗接種服務，由專業醫療團隊、衛生所跟學校跨單位合作，共同提升校園群體免疫力，對抗隱形病毒。

依據衛生福利部疾病管制署統計資料顯示，截至9月上旬，雲林縣5歲至11歲幼(學)童完成第一劑接種率為88.6%，高於全國平均接種率(81.0%)，為全國第1名；為守護雲林囡仔，雲林縣整合衛生所、醫護人員及學校資源，如縣內有學校有疫苗接種需求，「安心接種巡迴專車」立即前進校園，為學童服務。

雲林縣整合衛生所、醫護人員及學校資源，推出「安心接種巡迴專車」前進校園，為學童服務。 圖／雲林縣政府 提供

儘管施打疫苗還是有染疫的風險，但可以有效預防重症或死亡的發生，醫療專家表示，評估家人生活型態是重要第一步，若經常暴露於風險高的場所或容易接觸人群，如經常外食、旅遊者，應讓家中幼童盡早注射疫苗，除了降低感染風險，最主要的還是預防重症的發生。

雲林縣政府為全面提升校園防疫網，由專業醫療團隊、衛生所跟學校跨單位合作，共同提升校園群體免疫力，對抗隱形病毒。 圖／雲林縣政府 提供

此外，雲林縣政府提醒，除了學(幼)童須加強疫苗接種外，亦請符合「65歲以上長者」、「長照機構住民」、「18歲以上免疫不全及免疫力低下且病情穩定者」等3大對象，以及「5大類」對象，可評估自身染疫風險與意願進行接種第4劑。

符合第4劑接種之「5大類」對象如下:一、 醫事人員（包含醫事執登人員及醫事機構非醫事人員）二、 機場港埠、居家檢疫相關工作人員及航空機組員／船員三、 機構與社福照護系統相關工作人員四、 50～64歲成人五、 18歲以上因外交、公務、洽商等工作需求必須出國者

雲林縣縣長張麗善呼籲學(幼)童及鄉親，面對升溫中的疫情，可以由醫師評估後，踴躍接種COVID-19疫苗，增加免疫力，降低染疫後重症的風險。疫苗接種資訊歡迎登入雲林縣衛生局網站/疫苗地圖，進行醫療院所接種日期、時間等資訊查詢，再前往醫療院所接種。另外學(幼)童及鄉親除接種疫苗外，也要遵守個人防疫措施，落實戴口罩、勤洗手、保持社交距離，避免不必要的群聚及移動，以保護自己及他人，避免感染的機率。

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