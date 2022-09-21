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國際醫療援助因這事「卡」 薛瑞元：開邊境將蓬勃發展

聯合報／ 記者陳雨鑫／台北即時報導
衛福部長薛瑞元今表示疫情逐步降溫，重啟邊界將是一個選項。記者陳雨鑫／攝影
衛福部長薛瑞元今表示疫情逐步降溫，重啟邊界將是一個選項。記者陳雨鑫／攝影

國際醫療衛生促進協會今舉辦第七屆國際醫療典範獎頒獎典禮。衛福部薛瑞元表示，近三年，國際醫療推動不容易，許多活動因疫情中止，但友邦國家的醫療援助，台灣則調整方式協助，台灣目前的疫情仍面臨小小的高峰期，近期應會逐步往下走，重新開放邊界是一個可能，一旦邊界開放，台灣的國際醫療活動將更蓬勃發展。

薛瑞元表示，疫情期間，台灣醫療團隊雖然無法直接到友邦援助，但改用其他方式給予協助，如防疫知識的交換、分享防疫經驗、必要時國際病人仍可送至台灣，「這是非常不容易的事情」。眼看接下來，台灣的疫情仍有些小高峰期，但依照判斷，近期疫情應會往下走，重新開放邊界是一個可能，開放後，台灣國際醫療活動勢必會更蓬勃發展，也能提供更多資源給友邦「Taiwan Can Help」。

衛福部國合組技監劉麗玲表示，疫情期間，台灣改用視訊協助友邦看診，也捐口罩、耳溫槍、疫苗援助。國際醫療並未停止。

國際醫療衛生促進協會理事長李偉強表示，疫情對於國際醫療而言「危機就是轉機」，台灣國際醫療也積極轉型，特別是新南向政策之下，放寬更多醫院參與「一國一中心」的計畫，也鼓勵醫院與生技資通訊產業攜手合作，發展另類的國際醫療，即使疫情阻撓了與病人往來的交流，視訊等工具也打破了藩籬。

疫情 薛瑞元 衛福部

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