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大數據運用 AI科技揪出空氣污染

文／ 臺中市政府環境保護局 提供

空氣看不到、摸不到，一旦有工廠偷排污染物質，要及時發現相當困難。臺中市環保局透過24小時監控的空氣品質大數據，搭配AI自動分析輔助科技辦案，找出空污熱區，曾成功揪出不肖工廠偷排揮發性有機污染物，更追繳上億元空污費。

臺中市環保局「智慧科技治理空品成果發表會展示多項市府治理空污新妙方。 圖／臺中市政府環境保護局 提供
臺中市環保局「智慧科技治理空品成果發表會展示多項市府治理空污新妙方。 圖／臺中市政府環境保護局 提供

卡米爾公司專案經理楊雅晴專長數據分析，曾擔任環保局數據視覺化儀表板教育訓練講師。她說，全臺目前約有1萬個空品感測器，每分鐘產出1筆PM2.5感測數據，全年累計52億筆，從106年迄今已有180億筆，光是儲存空間就是考驗，更別提數據處理、數據解析等。

卡米爾公司專案經理楊雅晴發表智慧物聯網數據應用成果。圖／臺中市政府環境保護局 提供
卡米爾公司專案經理楊雅晴發表智慧物聯網數據應用成果。圖／臺中市政府環境保護局 提供

楊雅晴說，透過相關技術，可降低資料儲存空間15倍，優化系統後，讀取1萬筆資料速度提升6倍；利用24小時持續監控的感測器，透過AI自動分析輔助科技辦案，可找出可疑熱區；再搭配工廠申報資料、民眾陳情等紀錄，可揭露不法工廠。

臺中市環保局透過這項技術，108年會同臺中地檢署指揮保七總隊第三大隊等單位，查獲臺中工業區內某廠違規排放揮發性有機污染物，並查出該工廠蓄意短繳空氣污染防制費，違反空氣污染防制法。

臺中市環保局依空污法，裁處最高2,000萬元罰鍰，並追繳5年內漏繳的空污費1.25億餘元，全案並經臺中地檢署偵查終結，以違反空氣污染防制法、刑法詐欺得利等罪嫌，將19名業者提起公訴。

（臺中市政府環境保護局廣告）

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