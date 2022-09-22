小兵立大功！低成本感測器打造空品物聯網

臺中市政府推動藍天白雲行動計畫改善空氣品質，第一步要掌握空品現況；符合標準的PM2.5監測儀器高達七十五萬元，足以購買多台的簡易感測器；臺中市環保局透過簡易感測器，透過智慧校正後，打造空品感測物聯網立大功。

中興大學環境工程學系終身特聘教授盧重興說，空品感測物聯網是智慧城市重要一環，沒有成功的空品感測物聯網，就等同沒有智慧城市。

中興大學環境工程學系終身特聘教授盧重興發表智慧監測物聯網之特殊時段數據分析與效能驗證。 圖／臺中市政府環境保護局 提供

盧教授表示，若可利用智慧網路進行感測器校正，一部PM2.5標準儀器的價格可以廣泛布點感測器，發揮螞蟻雄兵的功效，空品感測器布建及維運成本相較傳統空氣品質監測站低廉許多。

盧教授強調，感測數據經過有效的校準、定期巡檢與智慧驗證，可提升其精準度，並深化數據應用層面；以臺中市環保局布建的空品感測器為例，將感測器置於空品測站，找出感測器氣象因子校正公式，並排除火災、沙塵暴等特殊空品事件，即可改善其效能，有助減少環保稽查人力，進而提升空氣品質管理績效。

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