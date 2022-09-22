小兵立大功！低成本感測器打造空品物聯網
臺中市政府推動藍天白雲行動計畫改善空氣品質，第一步要掌握空品現況；符合標準的PM2.5監測儀器高達七十五萬元，足以購買多台的簡易感測器；臺中市環保局透過簡易感測器，透過智慧校正後，打造空品感測物聯網立大功。
中興大學環境工程學系終身特聘教授盧重興說，空品感測物聯網是智慧城市重要一環，沒有成功的空品感測物聯網，就等同沒有智慧城市。
盧教授表示，若可利用智慧網路進行感測器校正，一部PM2.5標準儀器的價格可以廣泛布點感測器，發揮螞蟻雄兵的功效，空品感測器布建及維運成本相較傳統空氣品質監測站低廉許多。
盧教授強調，感測數據經過有效的校準、定期巡檢與智慧驗證，可提升其精準度，並深化數據應用層面；以臺中市環保局布建的空品感測器為例，將感測器置於空品測站，找出感測器氣象因子校正公式，並排除火災、沙塵暴等特殊空品事件，即可改善其效能，有助減少環保稽查人力，進而提升空氣品質管理績效。
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