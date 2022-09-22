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善用智慧科技 臺中市空品治理達到國家標準

文／ 臺中市政府環境保護局 提供

臺中市科技成果發表會與會貴賓合影，右起臺中市環保局陳宏益局長、臺中市府黃崇典秘書長、環保署沈世宏前署長、中興大學陳建榮副教務長、盧重興特聘教授、逢甲大學梁正中教授。 圖／臺中市政府環境保護局 提供
臺中市科技成果發表會與會貴賓合影，右起臺中市環保局陳宏益局長、臺中市府黃崇典秘書長、環保署沈世宏前署長、中興大學陳建榮副教務長、盧重興特聘教授、逢甲大學梁正中教授。 圖／臺中市政府環境保護局 提供

臺中市政府推動空品改善，PM2.5平均濃度首度達標國家標準15微克，這是中南部縣市首度達成國家標準，統計到8月底更降低到12.6微克，接近美國國家標準。臺中市環保局透過善用智慧科技，運用AI科技抓烏賊車、打造空品感測器物聯網更摘下國內外智慧科技運用殊榮。

臺中市環保局8月24日舉辦「智慧科技治理空品成果發表會」，發表智慧科技治理空品成果，運用AI智慧辨識揪出老舊烏賊車、工廠污染排放等，並邀請專家分享智慧監測物聯網效能、數據應用等議題。

市府秘書長黃崇典說，臺中近年運用智慧科技治理空品，受國內外獎項肯定，「建置雲端影像智慧辨識平台監控工廠污染排放」獲我國「2021智慧城市創新應用獎」，「精進空品感測器物聯網發展計畫」、「機車污染AI辨識系統」先摘下「全球智慧城市展覽會－2022智慧50大奬」，更奪得「2022亞太暨台灣永續行動獎」亞太金級、銀級獎項。

環保署前署長沈世宏長年關心空品對國人健康影響，肯定臺中市運用科技精進稽查方法、提升稽查效率，對臺中市108年至110年環保署考評連續3年特優表達讚許。

臺中市環保局說明，今年上半年臺中市PM2.5平均濃度14.1微克，為中南部第一個符合國家標準的縣市，空品不良日數與104年相比，1至7月同期改善達86.4%，不僅PM2.5，各項污染物也呈現下降趨勢。

環保局指出，市府推動藍天白雲行動計畫，嚴管臺中電廠力促加速減煤、燃煤鍋爐輔導轉型、深度稽查守護空品、營建工地全時智慧監控、民俗活動輔導減量、柴油車重點管制、提高機車納管汰除老舊車輛、建置智慧低碳交通網等，該項計畫更使臺中市於110年獲衛福部頒發綠色城市獎。

中興大學副教務長陳建榮說，肯定臺中市空品改善，應持續將科技運用於城市治理。逢甲大學環境工程與科學學系教授梁正中說，低成本感測器透過效能驗證，可提高可信度、準確度，對於監測、掌握空品有助益。

臺中市政府環保局長陳宏益說，我國現行能源發展架構目標為2025年達到50%天然氣、30%燃煤、20%再生能源，與2050年淨零碳排目標背道而馳，今天管理空品，就是為明天減碳，持續燃燒化石燃料將加速地球氧化，呼籲中央應審慎面對，積極檢討能源政策，以守護民眾居住的環境。

（臺中市政府環境保護局廣告）

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