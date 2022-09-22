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申請社宅更方便 台中好宅17租網站獲金典設計獎標章

文／ 台中市政府提供

「台中好宅17租」網站採一站式入口網的設計，介面友善易用，民眾可輕鬆在該網站上查詢各項最新社宅資訊。 圖／台中市政府 提供
「台中好宅17租」網站採一站式入口網的設計，介面友善易用，民眾可輕鬆在該網站上查詢各項最新社宅資訊。 圖／台中市政府 提供

由台中市政府住宅發展工程處主辦之「台中好宅17租」網站，以「台中社宅的數位服務塑造」為設計主題，於2022金點設計獎－整合設計類服務設計組中脫穎而出，榮獲「金點設計獎標章」。

台中市住宅發展工程處表示，「金點設計獎」（Golden Pin Design Award）1981年創立於台灣，每年皆有來自台灣乃至國際的優秀設計師參與。今年共有來自17地、2,765件作品報名參賽，經7月初審、8月複審評選，最終4大參賽類別共有687件來自台灣、中國大陸、香港、澳門、泰國、新加坡、日本、美國、印度、馬來西亞、德國、波蘭、加拿大等地作品榮獲「金點設計獎標章」。

「台中好宅17租」網站提供便利的線上社宅申請以及線上選屋功能，為後疫情時代申請社宅的最佳管道。 圖／台中市政府 提供
「台中好宅17租」網站提供便利的線上社宅申請以及線上選屋功能，為後疫情時代申請社宅的最佳管道。 圖／台中市政府 提供

住宅處指出，台中好宅從實體空間營造到數位網站服務，皆以「共生共好」為願景，打造沒有隔閡、友善的公共領域，透過一站式入口網的平台，輔助社宅政策及住宅業務數位化的推動，也提供友善易用、普及性高的政府數位服務，讓民眾從申請到入住，獲取資訊更即時、更加簡政便民並減少紙本行政負擔。

住宅處說明，台中好宅的設計力屢獲肯定，這次在數位服務上更獲得「金點設計獎」的專業肯定。未來台中好宅不只將持續實踐共同理想的居住環境，在線上也將持續完善民眾在市政服務上的數位體驗。（台中市政府 廣告）

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