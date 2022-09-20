數位健康照護與創新 健保署辦APEC研討會提升台灣聲量

全球在人口老化與疫情衝擊下，運用智慧手機、健康資訊科技及穿戴式設備等，進行遠距、行動及個人化等數位健康照護已成趨勢。衛福部健保署2013年起，建置健保雲端醫療查詢系統、健康存摺，近期更逐步開放健保資料庫及健保人工智慧醫療影像應用服務。2年多來新冠疫情侵襲，國內運用健康資訊及智慧醫療系統的成功防疫經驗，值得與國際分享。

「亞太經濟合作會議（簡稱APEC）」，是亞太地區最重要的多邊官方經濟合作論壇之一，為強化各經濟體互動交流，健保署向APEC申請計畫並獲得7萬5千美元資金補助，辦理「APEC數位健康照護與創新研討會」，幫助與會者了解各經濟體發展數位健康照護經驗，並藉此機會將台灣強項與其他經濟體分享，開拓未來進一步合作契機。這次研討會共邀集567位專家學者，其中278位參與實體會議，288人為線上參與會議。

健保署長李伯璋說，相較於其他國家，台灣健保資料庫擁有全國民眾的醫療資料，在考量資安的前題下，有條件釋出大數據應用於健康科技。台灣醫療產業也引進科技應用，交流健康科技的創新應用、政策發展及產業商機等為國際熱門議題，期待透過國際合作的方式，與大家一同探討，要用什麼樣的方式才能使海量數據被善加運用，藉以增進國民的健康福祉。

李伯璋說，研討會以「資訊驅動創新」為核心概念，共討論四個主題，包括「健康照護的數位轉型與創新」、「後疫情時代的新健康政策及其挑戰」、「遠距醫療與醫院的未來」，以及「人工智慧在健康照護上的實踐」。除了來自美、馬、泰、澳、菲、日、韓等國專家出席，國內產官學界代表，包括台灣大學、成功大學、台北醫學院、林口長庚醫院及廣達電腦等專家也參與會議。

衛福部次長石崇良也針對「通訊診療辦法」進行修正，上路後，健保支付系統將與該辦法接軌，並善用此機會，將居家、遠距醫療配合通訊診療做的更好。此辦法對於複診、慢性病患者等，具有很好提供醫療服務的空間，甚至是癌症病人等均可以納入通訊診療辦法，並同時搭配虛擬健保卡，將會有很大的發展空間，若再搭配部分負擔，可以讓健保資源用在真正的病人身上。

李伯璋表示，這場會議預計達成兩項目標，一方面讓與會者了解各國發展數位健康照護的經驗與展望，再者也藉此將台灣的成功數位健康照護經驗與國際分享，強化未來與各經濟體在健康照護議題上合作的契機。將台灣「數位能力」與「健康照護」二個強項相加相乘，正是開拓我國國際合作的重大利基。

李伯璋說，健保署與國際知名出版社Springer Nature合作，以公開取用方式出版「Digital Health Care in Taiwan- Innovations of National Health Insurance」英文專書，電子書已於8月15日線上發行，目前已有4.8萬人下載將助於與國外公衛專家學者、衛生官員交流，深化其對台灣健保瞭解，並作為各國未來建構數位醫療服務體系的重要參考。