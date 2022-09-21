中市綠空鐵道人行環境改善工程 獲「2022建築園冶獎」肯定

由臺中市政府都發局主辦的「綠空鐵道軸線計畫（北段）人行環境改善工程」，榮獲「2022建築園冶獎」公共建築景觀類獎項肯定。 圖／臺中市政府 提供

由民間發起的「建築園冶獎」，今（民國111）年頒獎典禮日前於台南福爾摩沙遊艇酒店舉辦，其中臺中市政府都發局主辦的「綠空鐵道軸線計畫（北段）人行環境改善工程」屢創佳績，榮獲公共建築景觀類獎項肯定。

都發局表示，「2022建築園冶獎」臺中市公私部門共13案榮獲獎項殊榮，包含公共建築景觀類7案、社區文化景觀營造類3案、民間公共建築景觀類1案、大樓建築景觀類1案、透天建築景觀類1案，其中「綠空鐵道軸線計畫（北段）人行環境改善工程」榮獲公共建築景觀類獎，該工程透過保留舊鐵道空間，創造安全舒適的綠色通行步道；不僅成為臺中文史、生態的基地，也將地區的人文歷史、產業記憶、地區紋理、都市綠廊重新連結，以綠的蔓延，開啟臺中都心文化城中城的舊城新魅力。該工程延續了鐵道空間生命，並綠化原有空間設施，亦落實了聯合國「永續發展目標（SDGs）」中第11項「永續城市」之目標。

「綠空鐵道軸線計畫（北段）人行環境改善工程」透過保留舊鐵道空間，打造自行車、遊憩散步的綠色通行道。 圖／臺中市政府 提供

此外，「社區規劃師駐地輔導計畫」所輔導的烏日五光社區「五張犁～連年有餘」、大肚山陽社區「公山厝味888（飯店的天空） 」、沙鹿晉江社區「山麓咖啡樂逍遙 （窯） 」3案榮獲社區文化景觀營造類獎，將在地技術融入於社區公共藝術，延續傳承與培養人才，提供居民多功能休閒療癒場域，包含食農菜園、休憩泡茶區、親子童玩區、綠地景觀等，創造社區「共有、共享、共好」環境。

都發局表示，透過建築園冶獎鼓勵興建具特色的建築景觀，喚起業界重視建築景觀設計，並於參與的過程中達到觀摩、承傳及成長的效果，建立優質的臺中宜居城市美學。

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