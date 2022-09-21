「2022彰化縣媽祖祈福文化節」9月23日至25日 邀您來王功福海宮 歡迎大家相揪鬥陣來彰化拜媽祖

「2022彰化縣媽祖祈福文化節」將於9月23日至25日熱鬧登場！來彰化縣王功福海宮，除了一次拜13尊媽祖，獲得強大神力的庇佑外，還有精彩豐富的活動，彰化縣長王惠美歡迎鄉親朋友們，相揪鬥陣來彰化，一起拜媽祖、求平安。

王縣長表示，因為疫情因素，睽違2年的媽祖祈福文化節終於在今(111)年舉辦，今年爐主是王功福海宮，活動從9月23到9月25連續3天，在13尊媽祖的加持下，鄉親一定會平平安安、福氣滿滿。

王縣長指出，媽祖文化節以宗教文化、公益、產業、觀光為主軸，帶動地方經濟，今年活動一連三天，9/23白天有「媽祖聯合繞境」、晚上有「明華園總團」，9/24白天有「祈安消災法會」、晚上有「十鼓擊樂團」，9/25晚上有「媽祖祈福晚會」以及眾多的周邊活動。在「媽祖祈福晚會」中，我們特別邀請到金曲歌后朱海君、彰化歌王陳隨意、超級紅人榜陳孟賢及甜心魔王蘇宥蓉等人為鄉親獻唱。另外為了帶動地方消費、活絡經濟，規劃闖關活動，民眾過5關就可以獲得消費抵用券50元，在王功商圈、廟口市集或王功漁港美食區，貼有活動標籤的店家都可以使用，希望帶動商圈的攤商經濟更加活絡，賺更多的錢。

王縣長進一步表示，彰化西南角交通運輸與經濟發展，在台76線部分，永興至文津路段已經開通，接下來陸續完工的工程讓大家往來更方便，相對的也會為地方帶來經濟的繁榮。

「2022彰化縣媽祖祈福文化節」，是體驗文化節慶，也是帶給民眾安定力量的宗教活動，祈願臺灣健康平安的活動，希望帶來風調雨順、國泰民安，各項活動詳細資訊可上彰化縣文化局官網https://www.bocach.gov.tw/mazu/Default.aspx查詢，歡迎鄉親朋友們共襄盛舉。

圖／彰化縣政府 提供

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