微笑山線森呼吸 五感療癒身心靈

張開耳朵，聽樹的聲音。 圖／新北市政府觀光旅遊局 提供

四面環山的新北市，是一座山的城市，80%的淺山，都與生活緊密相依。山，離我們每個人的家都很近，想要親近大自然，不需要舟車勞頓，選擇一條交通便捷的郊山步道，即可輕鬆前往。

新北市政府觀光旅遊局為鼓勵民眾親近山林，串聯土城、樹林、三峽、鶯歌、中和、新店、深坑、石碇到平溪等地區的親山步道，推出「微笑山線」旅遊品牌，主打從家出發，全齡樂遊、共創山林，適合闔家大小一同前往踏青遊玩，增進家人間的交流與情感互動。

打開五感，感受山林氛圍。圖／新北市政府觀光旅遊局 提供

今年微笑山線旅遊品牌秉持著「好好·在山中」活動理念，結合五感體驗，邀請民眾走進新北家山，透過大自然的療癒力量，打開五感，放鬆身心。新北市政府觀光旅遊局與那米哥旅行社共同合作，於9/21（三）下午2點推出「微笑山線-五感體驗小旅行」，以山林療癒為核心，結合花藝設計、植物氣味、森林能量及聲音地景，規劃四大旅遊主題套裝行程，跨界與各領域之專業工作者合作，打造山林旅遊新體驗，從不同感官角度去探索新北家山的100種面貌。

微笑山線旅遊品牌延續頗受好評的五感體驗議題活動，再度推出五感體驗套裝遊程，登山不一定要長途跋涉，可以選擇一條離家近的五感體驗遊程，透過職人引導，放慢腳步，靜下心來，細細體驗新北家山之美。

用手觸摸，感受植物的質地。 圖／新北市政府觀光旅遊局 提供

微笑山線-五感體驗小旅行」將透過豐富的五感體驗活動，帶著民眾重新與自然連結，感受微笑山線的美好，一起「好好·在山中」。報名請至新北市觀光旅遊網查詢。「微笑山線」也將搭配不同時節與在地特色，推出適合不同年齡層、不同族群的活動，更多新北市旅遊資訊請至「新北旅客」臉書粉絲專頁（http://www.facebook.com/ntctour）查詢。

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