首個化石燃料數據庫 可監督各國開採計畫

為追蹤全球化石燃料而設的數據庫「Carbon Tracker」19日正式啟動！環保團體與能源監測機構表示，「該數據庫將追蹤全球化石燃料生產，並且是完全公開且透明的」。該數據庫創辦人坎伯納說，盼能藉此監督各國政府核發開採化石燃料許可的狀況，並減緩全球碳排放。

藏有大量化石燃料

《半島電視台》報導，環保團體已經正式啟動世界上第一個化石燃料儲量、生產與碳排放的數據庫，追蹤超過89國的數據，更涵蓋全球產量的75%。

該數據庫創辦人坎伯納表示，環保團體必須關注政府核發開採煤炭、石油與天然氣許可的計畫，並從源頭開始遏止過量的化石燃料開採。

數據分析指出，目前美國與俄羅斯地下仍有相當充沛的化石燃料儲量，總共能產生3.5兆噸的溫室氣體排放，比工業革命時期至今所造成碳排放總合還要多。

向政府施加壓力

致力於阻止化石燃料擴張的環保人士柏恩絲表示，「世界已經沒有時間計算剩下多少碳預算。」碳預算指的是，世界在升高一定溫度前，還能製造多少碳排放。她說，該數據庫有助於向擁有大量化石燃料的國家施加壓力，「該數據庫更揭示了化石燃料在哪裏生產，投資者與參與者有誰，更讓政府不得不承擔責任。」

投資顧問佩特森說，透過數據的資料，能夠更好了解哪些能源或資產會在能源轉型的浪潮首先被淘汰，「有這些數據，將碳排放納入投資分析變得更加容易，並能識別最有可能陷入困境的企業」。

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