2022中臺灣農業行銷暨園藝資材博覽會

文／ 彰化縣政府提供

「2022中臺灣農業行銷暨園藝資材博覽會」自9月24日至10月2日，彰化縣長王惠美邀請全國鄉親朋友們來溪州公園(彰化縣溪州鄉中央路三段138號)，本活動規劃了七大展區，及中部五縣市的農業行銷展，歡迎大家參加活動！

王縣長說，非常榮幸今年由彰化縣主辦中臺灣農業行銷暨園藝資材博覽會，讓全國鄉親一起來瞭解中部地區優質的農業，品嘗最鮮甜的農產，感受與時俱進的農耕科技。今年活動從9月24日至10月2日共有9天，以溪州公園整個園區作為規劃，共規劃了7大展區，首先是由彰化、臺中、南投、苗栗及雲林共同展出的中臺灣五縣市農產館，除了有農業體驗之外，還有網美打卡區，來參加活動，可以一次把五縣市最優質的東西一併看清楚。

王縣長表示，除此之外，還規劃盆栽雅石展，由中華盆栽藝術全國總會及中華雅石藝術總會，彙集全臺得獎的盆栽作品，總價值上億元的盆栽與雅石的展覽；另外，由明道大學、工業技術研究院以及本縣優質的農場共同呈現的智慧及循環農業展，體驗最新科技的農耕，學習既能生產又能保持循環永續的概念；此外，還有多肉植物及園藝資材展，以及食農教育館、工商產業展等，歡迎大家一起來尋寶。

王縣長指出，在親子遊憩區中，有小朋友最喜愛的氣墊遊樂，以及警察、消防、農夫等互動Cosplay，還有街頭藝人、美食區及胖卡區、動物認養及多樣舞台展演節目等，還有入園填問卷參與摸彩活動，把GOGORO電動機車等好禮帶回家。

活動期間也提供接駁車之服務，相關資訊可上「2022中臺灣農業行銷暨園藝資材博覽會」活動官網查詢。如有發燒及呼吸道症狀者請勿前往參加，敬請民眾配合相關防疫措施，一同落實防疫安心出遊。

圖／彰化縣政府 提供
圖／彰化縣政府 提供

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