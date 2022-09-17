兒童醫療四分五裂 薛瑞元上任後立即研議設「兒童司」

新冠疫情造成全台211名兒童重症，32名孩童死亡，新北2歲男童恩恩更是台灣首例兒童染疫死亡個案，衛福部長薛瑞元坦言，疫情凸顯「台灣兒童醫療網脆弱」嚴重問題，研議規畫成立衛福部第11司「兒童司」，在此之前將先優化國內兒童醫療問題。

薛瑞元表示，疫情中看到兒童醫療資源不足的問題，過去許多區域級醫院「棄守兒科」，剩下少數門診、病房，兒童一般病床「縮到快無法運作」，根本無法應付突然出現大量、緊急需求，憂心10年後孩童出現重病，「得到國外就醫，因為台灣醫師無法處理」，涉及國安問題。

他說，現在要與社政單位聯繫，成立兒童專責單位，只有11億預算絕對不夠，將修正計畫、擴大預算，「我會跟行政院爭取預算」。

薛瑞元表示，依照行政院核定「110-113年優化兒童醫療照護計畫」，現行將優先推動3項兒童醫療優化重點，包括建立核心醫院，執行兒童重難罕症的照護，且負責訓練醫師；各縣市成立兒童專責醫院，要有24小時處理兒科急症的能力，不要因為轉送耽誤病情，造成兒童死亡或留下障礙；建立幼兒專責醫師，出生後就指定1位專責醫師，定期追蹤健康狀況、疫苗施打，若孩子失聯將透過通報系統找出，務必一個都不能少。

● 少子化看不見政府對策 成立專責單位「難」

台灣兒科醫學會理事長李宏昌表示，台灣現在的兒童醫療四分五裂，需重新檢討與審視。相較過去歷任衛福部長，薛瑞元是第一人「剛上任就談成立兒童司」，加上薛瑞元本身是婦產科醫師出身，很了解婦科、兒科照護問題，近期衛福部內已成立醫療統合單位。

中華民國兒童健康聯盟榮譽理事長、台灣大學名譽教授呂鴻基表示，現行衛福部社家署、國健署、醫事司很多單位都管兒童健康業務，但沒有兒童專責單位，「因應少子化，國家的政策應該要再進步」，呼籲國家應成立兒童專責行政單位、兒童醫療研究專責單位，監察院成立專責委員會，並觀摩其他國家做法，想辦法改善。

● 高喊設兒童專責單位多年 恐礙於「選票」成一場空

小兒過敏風濕免疫專家、台大醫院小兒部教授江伯倫表示，兒童專責單位最早期由呂鴻基教授提出，希望成立「兒童部」或者府院等級的「少子化辦公室」，衛福部早期也有類似單位，後來成立心理口腔司（心理健康司與口腔健康司前身）後，兒童專責單位「就不見了」。

江伯倫表示，政府雖然關注少子化，但兒童業務分散在衛福部、教育部，沒有真正編制單位，形同多頭馬車，「可能兒童沒有選票，關注度不高」，加上兒童家長大多是年輕人，仍在拚事業階段，很難全盤了解並爭取。

江伯倫說，少子化緣故兒科藥物使用減少，健保給付低，全台兒童醫院「幾乎都虧損」，為了維持營運，大多兒童醫院都附屬在總院底下。過去兒科專家曾提議，希望健保挪出一筆專款給兒科使用，讓兒童醫療有保障額度，但有可能讓健保財務壓力大，其他科別也會憂心排擠效應，此做法要實施事實上有難度。

江伯倫指出，或許台灣政府可以考慮比照國外，開放兒童醫院募款，邀女星安潔莉娜裘莉募款，一年能募10億美金，讓兒童醫院能順利運作，更能讓癌症病童免費就醫，像是美國加州屬於郊區的聖猶達兒童研究醫院也靠募款營運。

江伯倫表示，在台灣，現在醫師收入多半靠績效，若兒童醫院持續虧損，連帶無法發放績效，更遑論要留住兒科醫師，若政府願意訂定特別條款，開放兒童醫院募款，帶來收入、盈餘、帶動績效，才能留住人才。