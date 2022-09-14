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觀光團客出入境指引3大方向 王必勝：為未來開放做準備

聯合報／ 記者鄒尚謙許政榆／台北即時報導
指揮中心通過指引，將開放團客出入觀光？疫情指揮中心記者會出席名單由左到右，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞、疫情監測組組長周志浩、指揮官王必勝、發言人莊人祥、交通部觀光局副局長林信任。圖／指揮中心提供
指揮中心通過指引，將開放團客出入觀光？疫情指揮中心記者會出席名單由左到右，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞、疫情監測組組長周志浩、指揮官王必勝、發言人莊人祥、交通部觀光局副局長林信任。圖／指揮中心提供

國人引頸期盼台灣邊境何時鬆綁，今傳出中央流行疫情指揮中心已通過「旅行業辦理出（入）境團體旅客操作指引」，交通部觀光局也證實消息。指揮中心指揮官王必勝今表示，指引是為了未來的開放做準備，不涉及開放時間或條件，現在訂定未來仍會微調。

交通部觀光局今表示，「旅行業辦理出（入）境團體旅客操作指引」確實已通過，但禁團令目前依舊維持，得等到指揮中心宣布開放邊境後，才會解除。王必勝則說，出入境團客指引屬管理上的指引，是為了未來開放做準備，不涉及及開放時間或條件，現在訂定未來也會微調，根據當時防疫規定。

交通部觀光局副局長林信任則說，旅行業辦理入出境團體指引內容，基本三部分：旅客及旅行業具備資格跟操作流程、旅遊產品規畫跟行程安排、旅遊期間相關防疫措施。

林信任說明，這些指引主要為了重啟跨境旅遊做準備措施，交通局會配合解除禁團令時程對外公布，也會依照指引內容跟最新修訂做講習，為重啟旅遊做準備。

王必勝補充，現在疫情還在高峰，持續上升中，同時在為開放時程做準備、研議，高峰到達後，出現向下趨勢，就會積極規畫時程。

至於「3+4」後四天可返家已實施兩周，會預估下一周開放入境人數上限？王必勝表示，會陸陸續續做相關調整，每周入境上限、「3+4」開放一人一室等等，都會討論，目前仍觀察防疫旅館使用情形，搜集資料中，看防疫旅館量能是否釋放出來。

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