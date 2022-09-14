黃秀芳農業政見陳吉仲背書 溪州公園規畫亞太花都中心

民進黨彰化縣長參選人黃秀芳今天首度公開農業政見，農委會主委陳吉仲也出席背書，黃秀芳指出，溪洲公園一年只過年辦12天活動很可惜，她將規畫為亞太花都中心，並延伸到田尾公路花園商圈，陳吉仲認為可行，承諾相關基礎建設會全力協助，包括現行的農試所花卉中心、台中改良場都會落實推動亞太花都中心。

黃秀芳說，溪州公園轉型為亞太花都中心，可常年展售四季花材，闢造一條串連特色民宿、餐廳與花店的綠徑，增加田尾花卉批發市場冷鍊設備，進軍國際花卉市場，並成立彰南智慧農業園區，提供青農進行有機農業培訓與創生，結合台中農改場擔綱農業智庫，致力新品種花卉與智慧農業技術研發與技轉。

黃秀芳說，她和陳主委都是農家子弟，深知農民辛勞，彰化溪湖果菜市場批發早期第一，但現在已經輸雲林，農民都希望有所改變，她提出「零至六」七大項的農業政見，其中現在農保職災保險已經開始，鄰近縣市像雲林由縣府支付，她承諾當選也會讓農民參加職災保險零付費。

其餘政見包括大彰南推動生機L廊道，建立亞太花都中心、農機具與農業防災用塑膠布二項補助，爭取設立埔心農業冷鏈物流儲運園區、彰南智慧農業產業園區與西南角農牧綠能專區三個農業專區。

黃秀芳也將推動彰化、王功、塭仔與崙尾灣等四個漁港活化，青農五項重點輔導，協助農民從生產技術、智慧農業研發、資金籌集到行銷等。