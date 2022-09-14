最新滿意度民調／台南防疫等六都第一 黃偉哲獲金獎

台灣世界新聞傳播協會今天所公布縣市首長滿意度及施政民調，台南市長黃偉哲獲得超過八成的首長滿意度，拿下金獎，包括其他施政面向，總計獲8金3銀，在六都排名第二。他向議會請假北上領獎表示，這項民調是對南市府團隊過去3年多來努力的一個肯定，更感謝市民朋友的支持督促。

黃偉哲在觀光旅遊、藝術文化、醫療衛生及環境保護等4個施政面向，連續兩年蟬聯金獎；在防疫表現及市民幸福感等兩項，也拿下金獎；治安狀況今年是逆轉勝，拿到金獎；在經濟發展、交通狀況及教育品質等三項，則獲銀獎。總計8金3銀，在六都排名第二。

他特別提到，每當有議員詢問為執政成果打幾分時，他都會為自己打60分，給團隊打90分，他認為南市府團隊同仁都很努力，能夠一起共事，他感到很榮耀，也希望這份榮耀能更成為鞭策我們繼續努力的力量。

台南市政府指出，台南是文化之都、旅遊之都，過去在各大民調皆為常勝軍，這次調查結果，藝術文化獲得79.6%滿意，觀光旅遊獲得78.6%滿意，皆為六都第一，但南市府團隊秉持沒有最好、只有更好初衷，將努力在文化及觀光領域耕耘。

在防疫表現上，台南拿到83.6%滿意，為六都第一，防疫工作有賴市民朋友的配合支持以及醫護人員第一線的努力，兩年多來COVID-19抗疫，台南市透過跨局處及公私協力，導入智慧科技，發展「台南打疫苗」、「台南快疫通」、「健康共照雲」等系統，以線上科技搭配線下服務，加上醫護公衛人員努力，累計確診率目前仍是六都最低。

環境保護方面這次獲得78.2%滿意，名列六都第二，總算還給環保局基層同仁一個公道，台南是最落實環檢警合作的縣市，查緝公開案件常常被媒體報導關注。根據環盟評比，台南連續兩年維持A級優等，今年更被評比為全國第一。環保署評比土壤與地下水整治也都是特優。空品客觀數據上，110年PM10濃度較108年改善17.4%，而PM2.5濃度改善 10.3%，改善率皆位列六都第一。