快訊

吞沒伊朗的「黑潮」：什葉派救主何梅尼政變奪權記

無法上台揮國旗！台灣佳麗被打壓拭淚 埔里鄉親怒罵中國鴨霸

基隆綠營拉警報 為何林右昌8年政績光環難轉移蔡適應？

最新滿意度民調／台南防疫等六都第一 黃偉哲獲金獎

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台灣世界新聞傳播協會今天公布縣市首長滿意度及施政民調，台南市長黃偉哲獲得超過8成的首長滿意度，拿下金獎。圖／台南市府提供
台灣世界新聞傳播協會今天公布縣市首長滿意度及施政民調，台南市長黃偉哲獲得超過8成的首長滿意度，拿下金獎。圖／台南市府提供

台灣世界新聞傳播協會今天所公布縣市首長滿意度及施政民調，台南市長黃偉哲獲得超過八成的首長滿意度，拿下金獎，包括其他施政面向，總計獲8金3銀，在六都排名第二。他向議會請假北上領獎表示，這項民調是對南市府團隊過去3年多來努力的一個肯定，更感謝市民朋友的支持督促。

黃偉哲在觀光旅遊、藝術文化、醫療衛生及環境保護等4個施政面向，連續兩年蟬聯金獎；在防疫表現及市民幸福感等兩項，也拿下金獎；治安狀況今年是逆轉勝，拿到金獎；在經濟發展、交通狀況及教育品質等三項，則獲銀獎。總計8金3銀，在六都排名第二。

他特別提到，每當有議員詢問為執政成果打幾分時，他都會為自己打60分，給團隊打90分，他認為南市府團隊同仁都很努力，能夠一起共事，他感到很榮耀，也希望這份榮耀能更成為鞭策我們繼續努力的力量。

台南市政府指出，台南是文化之都、旅遊之都，過去在各大民調皆為常勝軍，這次調查結果，藝術文化獲得79.6%滿意，觀光旅遊獲得78.6%滿意，皆為六都第一，但南市府團隊秉持沒有最好、只有更好初衷，將努力在文化及觀光領域耕耘。

在防疫表現上，台南拿到83.6%滿意，為六都第一，防疫工作有賴市民朋友的配合支持以及醫護人員第一線的努力，兩年多來COVID-19抗疫，台南市透過跨局處及公私協力，導入智慧科技，發展「台南打疫苗」、「台南快疫通」、「健康共照雲」等系統，以線上科技搭配線下服務，加上醫護公衛人員努力，累計確診率目前仍是六都最低。

環境保護方面這次獲得78.2%滿意，名列六都第二，總算還給環保局基層同仁一個公道，台南是最落實環檢警合作的縣市，查緝公開案件常常被媒體報導關注。根據環盟評比，台南連續兩年維持A級優等，今年更被評比為全國第一。環保署評比土壤與地下水整治也都是特優。空品客觀數據上，110年PM10濃度較108年改善17.4%，而PM2.5濃度改善 10.3%，改善率皆位列六都第一。

該項民調今年7月25日至8月28日期間進行，以中華電信住宅電話簿為抽樣清冊，22縣市個別分層隨機抽樣，電話後二碼電腦隨機抽樣，由人員對20歲以上的成人進行電話訪問，資料依照各縣市民眾之性別、年齡、鄉鎮市區母體結構進行樣本代表性檢定與反覆加權，除了連江縣之外，在95%的信心水準下，個別縣市的抽樣誤差，介於正負3.5至4.0百分點之間。

台灣世界新聞傳播協會今天公布縣市首長滿意度及施政民調，台南市長黃偉哲（右）獲得超過8成的首長滿意度，拿下金獎。圖／台南市府提供
台灣世界新聞傳播協會今天公布縣市首長滿意度及施政民調，台南市長黃偉哲（右）獲得超過8成的首長滿意度，拿下金獎。圖／台南市府提供

2022大選 民調 黃偉哲 台南市長

延伸閱讀

選戰逼近 南市議員沈家鳳下月1日競選總部成立

台南教研中心今動土新建 教育局創思中心未來將進駐

影／台南文賢路、橋狹窄阻礙交通溪流 市府年底前改善

影 ／永康火警3死 91歲鄰長退伍軍人出身不幸葬火窟

相關新聞

警方「打詐計畫」騙拘票？前檢察官點出問題關鍵

2018年內政部警政署制定「斬手專案」專案績效，規定在2018年3月19日至同月22日期間，「拘提」詐欺案件之提款車手可提升績效功獎。而該專案提升功獎、追求績效表現的方式，卻與現實的犯罪情況以及相應的合法有效偵查技巧脫鉤，因而種下後續新北市政府警察局數個分局員警不約而同犯下「騙票案」的禍根。

最新滿意度民調 台南防疫等六都第一 黃偉哲獲金獎

台灣世界新聞傳播協會今天所公布縣市首長滿意度及施政民調，台南市長黃偉哲獲得超過八成的首長滿意度，拿下金獎，包括其他施政面...

午間快報／「台灣政策法案」將查審 梅南德茲：表明美協助台意願

美國聯邦參議院外交委員會14日將審查「台灣政策法案」，委員會主席暨法案提案人梅南德茲（Bob Menendez）13日在國會表示，已就此案與美國政府舉行各種對話，「不會改變美國當前的台灣政策」，且能更清楚表明美國協助台灣的意願，包含國際空間等領域。

照片看歷史／1958年旅日棋士林海峰激戰全國圍棋賽王座吳滌生

1958年9月14日，年僅16歲的林海峰從日本回國後，中午12時在台北市一女中大禮堂舉行比賽，小棋士出戰本屆全國圍棋賽王座吳滌生，雙方鏖戰至下午4時56分，吳滌生用盡了他所有的時間僅剩餘4分鐘時兵馬困頓，無法挽回殘局，乃不支而降，林海峰以尚餘2小時的優越之勢擊敗了他的勁敵，而取得中押勝。...

台鐵被糾正 招標不公送法務部查處

本報前年八月揭露，曾捲入農委會「一四五○網軍事件」的春露有限公司，半年內兩度得標台鐵局標案、進帳一五四九萬元。監察院交通...

2022年李登輝紀念音樂會 高齡96歲曾文惠現身聆聽

李登輝基金會今晚在國家音樂廳舉行「台日友好：2022年李登輝紀念音樂會」，高齡96歲的前總統李登輝夫人曾文惠也到場聆聽。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。