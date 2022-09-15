台中市都發局開發建築線指定系統 獲廉能透明獎特優

文／ 台中市政府 提供

台中市政府都市發展局所開發的建築線指定系統，榮獲廉能透明獎特優。 圖／台中市政府 提供
台中市政府都市發展局所開發的建築線指定系統，榮獲廉能透明獎特優。 圖／台中市政府 提供

建築線指定是土地利用及申請建築的第一個步驟，有別於過去要現場場勘等，台中市都發局在建築線指定業務上建置E化服務， 新增視訊會勘及免會勘方式，提高審查效率，讓審查更加便民，更在110年度台中市舉辦的廉能透明獎獲得特優。

都發局表示，指定建築線後，民眾所有土地才得以確認建築面積及臨接道路情形，隨著現代科技日新月異進步，人民生活步調加快，為提升辦理效能而建置建築線指定系統，並於傾聽民意及建築業界的意見後，將開發的資訊系統開放一般民眾使用，並輔以簡化申請流程及書圖文件等方式加速申辦時程，以達到簡政便民的政策目標。

都市發展局結合科技與便利，運用視訊協助會勘。 圖／台中市政府 提供
都市發展局結合科技與便利，運用視訊協助會勘。 圖／台中市政府 提供

都發局指出，系統於100年啟用並供內部同仁使用，建立之初以歷史案件掃描、建置圖台及地籍定位等功能為主，並於101年擴充進度查詢功能，於103年配合市政府行政透明化政策，開放部分功能予建築師公會使用，並於104年至109年間持續建置歷史核發案件約3萬6000件，另為完善建築線指定業務相關功能，110年除持續建置歷史案件外，額外擴充免指定建築線地區公告圖定位查詢、軍事禁限建範圍查詢及無紙化申請等功能，並計畫於111年開發公共設施完竣地區勘劃平台、無紙化審查APP及網站操作介面視覺化設計及優化等功能，以提升辦理相關業務之服務品質與效能。

承辦建築線業務多年的黃先生表示，現行的多項簡政措施有別以往內部審認過程，已朝向公開的方向前進，相當透明，另黃先生指出，建築線指定過程常需函文其他機關進行確認，公文往返、案件審查皆需要時間，都發局自疫情爆發以來，以視訊會勘取代現場會勘，可省去與承辦人員及其他申請人排場勘的時間，已大大提升了領件的速度。

承辦建築線業務多年的黃先生表示現行簡化措施已相當便民。 圖／台中市政府 提供
承辦建築線業務多年的黃先生表示現行簡化措施已相當便民。 圖／台中市政府 提供

都發局說明，目前建築線申請案皆以線上視訊會勘為原則，如遇有訊號不佳或視訊無法完整理解現況的情形，將會同申請人進行現場會勘；若申請基地僅臨接計畫道路，則可免辦理會勘，且自實施簡化作業流程後，30天內核發之案件量已提升1.6倍，超過60天才核發之案件量已減少2.3倍。

常接洽都發局辦理建築線業務的許勝昌建築師亦表示，現在可透過都發局建置的系統查詢免指定建築線範圍，可省去電話詢問或公文函復的時間，相當便民，且現已免再檢附藍晒圖，加上有效期限內的核發案件可辦理展期等措施，皆可節省紙張的浪費與縮短領件的時程。

都市發展局「免指定建築線地區查詢」提升申請執行效率。 圖／台中市政府 提供
都市發展局「免指定建築線地區查詢」提升申請執行效率。 圖／台中市政府 提供

近年來，都發局亦致力於將已開闢完成的計畫道路範圍公告為免申請建築線指定地區，108至110年間已將北屯、西屯、烏日、豐原、潭子、大甲、中科、太平等區已開闢完竣道路納入免申請建築線指定地區，後續將持續辦理相關派工檢測及公告作業，免申請建築線指定地區亦可透過本案系統查詢，並可下載相關公告函文及圖資；軍事禁限建管制地區也已建置在系統內，民眾可利用地籍定位查詢軍事禁限建範圍；都發局表示建築線指定為辦理土地開發建築的第一關，未來將持續完備資訊系統效能，提升建築線核發效率，打造更為簡政便民的服務環境。

台中市建築線指示(定)案件資訊系統。 圖／台中市政府 提供
台中市建築線指示(定)案件資訊系統。 圖／台中市政府 提供

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