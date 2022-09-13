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太魯閣號事故49人死 監院糾正交通部、台鐵、鐵道局

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導

台鐵太魯閣號於2021年4月在清水隧道出軌，造成49人死亡。監察院交通及採購委員會今天通過監察委員葉宜津、蔡崇義、鴻義章、張菊芳、王麗珍提案，糾正交通部及所屬台鐵局、鐵道局，至於該案凸顯之工程管理制度問題，請工程會會同營建署等有關機關共同檢討查處。

監委表示，台鐵局K51標工程工地管理懈怠鬆散，大門門鎖於2021年元旦故障未修復以麻繩捆綁代替，嗣於同年4月清明節連續假期停止施工期間未落實停工工地門禁管制查核。事故前於同年1月23日已發生之預拌混凝土車卡陷路緣邊坡事件預警，卻未積極追蹤研謀改善，致東新公司為趲趕工進，漠視停工規定進場施工。

此外，復以錯誤之方法使用挖掘機（俗稱怪手）用吊帶連結大貨車拖拉操作不慎，致吊卡大貨車墜至鐵軌遭列車追撞，釀成我國70餘年來最嚴重之交通意外事故。

監委表示，台鐵局於歷經2018年普悠瑪事故後仍未痛定思痛，記取教訓，工地管理輕率疏漏，有欠嚴謹，以致再次發生行車重大工安死傷事故。

監委說，花蓮工務段工程承辦人潘堂益為避免工程落後太多遭上級管考，要求聯合大地公司監造主任及東新公司工地主任配合美化施工進度數據，勿使實際施工進度數據落後表定逾3％至5％，上開人員即聽從潘堂益指示，完全抄襲工地主任於施工日誌所載之施工進度於其製作之監造日報表內，並未覈實審查。

而潘堂益亦據以登載於工程會建置之「公共工程標案管理系統」內，台鐵局各層級長官亦未落實稽查，其於台鐵局歷經普悠瑪事故後總體檢檢討，僥倖投機便宜行事的散漫心態仍未改善。

監委在調查營造業於工地操作「挖掘機」、起重機等施工，操作人員是否應取得相關技術士證照，始得操作。查現行法令，僅礦場安全法施行細則第163條明文規定「其操作人員應領有國家重機械操作技術士技能檢定合格證件或主管機關有關機種訓練結業證書」，現行營造業法、職業安全衛生法等相關法令並無強制規定，僅規定須接受一定時數之一般安全衛生教育訓練，究營造業於工地操作怪手施工是否需取得技術士證照，宜請相關目的事業主管機關深入探討研議。

台鐵 重機

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