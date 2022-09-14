南市勞工局將辦理「職場青銀 世代合作」論壇 即日起開放線上報名

隨著高齡化社會的來臨，國內勞動人口逐年老化，企業如何運用銀髮勞動力，將是當前重要的課題，為了落實黃偉哲市長的施政理念，打造臺南成為一個友善職場的「希望家園」，南市勞工局將於10月14日(五)於關子嶺勞工育樂中心辦理2022「職場青銀 世代合作」雇主服務就業論壇，鼓勵雇主推動青銀世代合作及經驗傳承，自即日起開放線上報名。

本次論壇邀請一零四資訊科技股份有限公司鍾文雄資深副總經理暨人資長、國立中正大學勞工關係學系吳啟新副教授、勞動部勞動力發展署身心障礙者及特定對象就業組許致軒科長、城貿股份有限公司王昱偉總經理及吳梅桂專案課長等產官學代表共同與會，就「職場青銀 世代合作」議題進行分享，從政策、學術及企業經驗等多元角度，帶領各界了解中高齡及高齡者在職場上的工作價值，促進職場上青銀合作及世代共融。

勞工局王鑫基局長表示，臺灣人口老化問題日趨嚴重，日前國發會推估將於2025年邁入超高齡社會，加上少子化的影響，勞動力不若以往充沛，將影響企業的人力資源運用，社會經濟負擔也相對較重。勞工局透過辦理論壇帶領大家一同思索中高齡與高齡者人力運用的新思維，並鼓勵企業善用中高齡與高齡人力資源投入職場，打造企業員工雙贏局面。

圖／臺南市政府勞工局職訓就服中心 提供

職訓就服中心梁偉玲表示本次論壇活動當天提供免費交通接駁專車，歡迎對「職場青銀 世代合作」議題有興趣的市民朋友踴躍報名參加，名額有限，額滿截止，洽詢電話(06)6330820，本活動採網路報名，報名網址如下：https://job.tainan.gov.tw/activity/111/forum/相關訊息公告於臺南市政府全球資訊網https://www.tainan.gov.tw/臺南市政府勞工局職訓就服中心網站https://job.tainan.gov.tw/或以手機掃描QR碼直接報名。

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