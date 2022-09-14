南市勞工局將辦理「職場青銀 世代合作」論壇 即日起開放線上報名

文／ 臺南市政府勞工局職訓就服中心 提供

隨著高齡化社會的來臨，國內勞動人口逐年老化，企業如何運用銀髮勞動力，將是當前重要的課題，為了落實黃偉哲市長的施政理念，打造臺南成為一個友善職場的「希望家園」，南市勞工局將於10月14日(五)於關子嶺勞工育樂中心辦理2022「職場青銀 世代合作」雇主服務就業論壇，鼓勵雇主推動青銀世代合作及經驗傳承，自即日起開放線上報名。

本次論壇邀請一零四資訊科技股份有限公司鍾文雄資深副總經理暨人資長、國立中正大學勞工關係學系吳啟新副教授、勞動部勞動力發展署身心障礙者及特定對象就業組許致軒科長、城貿股份有限公司王昱偉總經理及吳梅桂專案課長等產官學代表共同與會，就「職場青銀 世代合作」議題進行分享，從政策、學術及企業經驗等多元角度，帶領各界了解中高齡及高齡者在職場上的工作價值，促進職場上青銀合作及世代共融。

勞工局王鑫基局長表示，臺灣人口老化問題日趨嚴重，日前國發會推估將於2025年邁入超高齡社會，加上少子化的影響，勞動力不若以往充沛，將影響企業的人力資源運用，社會經濟負擔也相對較重。勞工局透過辦理論壇帶領大家一同思索中高齡與高齡者人力運用的新思維，並鼓勵企業善用中高齡與高齡人力資源投入職場，打造企業員工雙贏局面。

圖／臺南市政府勞工局職訓就服中心 提供
圖／臺南市政府勞工局職訓就服中心 提供

職訓就服中心梁偉玲表示本次論壇活動當天提供免費交通接駁專車，歡迎對「職場青銀 世代合作」議題有興趣的市民朋友踴躍報名參加，名額有限，額滿截止，洽詢電話(06)6330820，本活動採網路報名，報名網址如下：
https://job.tainan.gov.tw/activity/111/forum/
相關訊息公告於臺南市政府全球資訊網https://www.tainan.gov.tw/
臺南市政府勞工局職訓就服中心網站https://job.tainan.gov.tw/
或以手機掃描QR碼直接報名。

(就業安定基金補助 臺南市政府勞工局職訓就服中心廣告)

相關新聞

2022年李登輝紀念音樂會 高齡96歲曾文惠現身聆聽

李登輝基金會今晚在國家音樂廳舉行「台日友好：2022年李登輝紀念音樂會」，高齡96歲的前總統李登輝夫人曾文惠也到場聆聽。

畫虎大師池伯成辭世 享嵩壽102歲

知名畫虎前輩畫家、青雲畫會成員池伯成9月7日辭世，享嵩壽102歲。國立歷史博物館館長梁永斐昨前往池老先生靈前敬悼，緬懷其...

太魯閣號事故49人死 監院糾正交通部、台鐵、鐵道局

台鐵太魯閣號於2021年4月在清水隧道出軌，造成49人死亡。監察院交通及採購委員會今天通過監察委員葉宜津、蔡崇義、鴻義章...

被爆挪用工程管理費進行網路宣傳 監察院糾正台鐵

台鐵去年被爆料不當挪用1425萬元工程管理費進行網路宣傳，監察院今天表示，監察院交通及採購委員會今天通過監察委員陳景峻提...

辦理網路行銷採購案驗收不實 監院糾正台鐵局

監委陳景峻今天說，台鐵局辦理「工程建設暨政策網路行銷採購案」，經費來源中，工程管理費逾9成5，比重顯有失衡；且欠缺落實監...

今日精摘／外傳最快10月解除入境限制？ 王必勝：這周是觀察重點

•新冠肺炎導致全世界封鎖邊境兩年多。台灣鄰近的日本近期逐漸鬆綁各項邊境管制措施，並傳出最快10月解除上述入境限制。對此，指揮中心指揮官王必勝表示，國內BA.5疫情正在上升階段，這周觀察非常重要，評估九月底疫情是否到達高峰。同一時間也正在做邊境解封相關規畫，包括落地篩檢取消的替代方案、免簽全面恢復等。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。