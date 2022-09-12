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國民黨：請劉建國說明學歷疑雲與黑歷史 不要硬拗說謊

聯合報／ 記者劉宛琳／即時報導
國民黨上午舉行「雲林人不要這款雲林縣長」記者會。圖／羅智強辦公室提供
國民黨上午舉行「雲林人不要這款雲林縣長」記者會。圖／羅智強辦公室提供

國民黨上午舉行「雲林人不要這款雲林縣長」記者會，質疑民進黨雲林縣長劉建國南華大學的碩士論文造假，應就學歷造假以及過往黑歷史向選民交代清楚，人民不要一個硬拗說謊的人來當縣長。

台北市議員參選人楊植斗指出，劉建國在南華大學的碩士論文被封存到2024年7月，無論是電子還是紙本論文，通通都無法提供借閱。楊植斗表示，通常在國圖封存的論文，都事涉機密或專利，劉建國以古坑綠色隧道作研究，裡頭有什麼國家機密可言？難道劉建國動用了立委的特權來封存論文？

雲林縣議員參選人陳芳盈也表示，劉建國的論文口試是6月4日，而6月14日短短10天，劉建國的指導教授丁誌魰就掛名第一作者，將一篇摘要高達95%相似的論文發表於「休閒產業與健康促進學術研討會 」，難道是丁誌魰抄劉建國的論文？還是真正的作者其實是丁誌魰？

針對劉建國辦公室主任林廉貴回應，南華大學碩士畢業要投期刊或研討會，所以才請丁誌魰代投論文。陳芳盈表示，難道劉建國怕自己的論文品質太爛無法投出，所以才請教授掛名代投？這樣是否也有騙學歷的嫌疑？

楊植斗說，劉建國是詐騙學歷的慣犯，過去他就曾以空中大學丶美和技術學院的學歷登載在選舉公報上，結果被法院認定「只有修學分，根本沒有相關學位」。楊認為，劉建國這次公報刊登的學歷應該是南華大學碩士班，應該要誠實交待論文及學歷，不要被大家覺得雲林人都不在乎誠信問題。

楊植斗接著提到，劉建國今天早上出了幾篇周刊的專訪，說他年輕時很辛苦，在八大行業端盤子，但劉建國刻意地漏了一些內容，例如劉過去專訪提及他年少輕狂，因為處理友人的醫療糾紛到醫院叫罵，並吃上「毀損罪」的官司，這次的卻完全不講，顯然是不想面對自己的黑歷史。

楊植斗說，劉建國曾經被競爭對手尹伶瑛指稱是「黑道」，劉也告上法院，雖然法院判尹違反選罷法，但證人陳天星、陳俊宏、王又民的相關證詞，劉建國仍有義務說明清楚，包含曾在斗六市真岡飯店一樓開設賭博性電動玩具店、曾與民進黨部之黨員在其住處隔壁開設賭博性電動玩具店、曾經營風神電動玩具店。

劉建國 雲林 南華大學

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