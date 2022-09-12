淡蘭古道－中路的里山慢行

林相優美的柳杉林是坪溪古道一大特色。 圖／新北市政府觀光旅遊局 提供

昔日先民從噶瑪蘭廳到淡水廳的淡蘭古道，今日已搖身一變成為民眾健行遊憩熱門的登山步道，橫跨北北基宜，蜿蜒縱橫200公里，又分為北、中、南三路。來自福建漳州、泉州先民是17世紀移墾台灣的兩大漢人族群，進入19世紀後，為水源及耕地，產生不少衝突，這些也在新北的雙溪、坪林漸漸升溫，於是人們往內山移墾，將路徑延伸至更深的山區。當時拓墾、移墾所走出來的山徑就是淡蘭古道中路的基底，也是被稱呼為「民道」的原因。

溪邊石砌的是三水潭土地公廟原址，因溪水暴漲時常淹水，故在後方另蓋一廟。 圖／新北市政府觀光旅遊局 提供

淡蘭古道中路－拓墾的遷移史淡蘭古道中路的定線，概分為二段系統，其一是從暖暖出發至雙溪柑腳的「暖東舊道」系統、第二段則是柑腳至外澳的「噶瑪蘭入山孔道」系統，其中從外澳經石空古道到雙溪泰平的路線，也是昔日「黃總開大坪」的故事路線，從三水潭、灣潭、坪溪走到外澳，步道比行灣潭溪、坪溪，坡度和緩好走，風景親山又親水，是適合新手入門的精華路段。

灣潭古道一路有可親討喜的灣潭隨行。 圖／新北市政府觀光旅遊局 提供

達人領路－中路沁涼秘境從三水潭開始，路線大致和灣潭溪與坪溪平行，除了烏山越嶺古道有一點爬升，以及最後到石空古道得走一段陡降坡之外，沿途幾乎都是坡度和緩好走的小徑。而且古道所經區域多屬水源保護區，拜封溪護魚政策之賜，水質清澈見底，苦花、溪哥等優質環境才會出現的指標魚種，在不受污染和獵捕的威脅下得以穩定生長。時而奔放、時而平靜的溪水，以及沿途不時出現的深潭、瀑布皆各有風情，水色山光之美可說是淡蘭古道中路之最。尤其是坪溪古道，因地勢平坦好走，穿梭在筆直的柳杉林間，一直廣受北區遊客喜愛，是夏季戲水、踏青的熱門親子路線。

灣潭、烏山越嶺和坪溪三條路線的路況好、風景好，是最能愜意享受健行樂趣的路段。但最令人期待的事情，是接近終點時可以從山上居高遠望太平洋和龜山島的那一刻。所以事前做功課時，我刻意避免搜尋那一幅風景，就怕削弱了從山走到海，仿效先人翻山越嶺直到看見海的感動。

圖／新北市政府觀光旅遊局 提供

淡蘭古道新書上市新北市政府集結7位淡蘭達人及金鼎獎畫家沈恩民，歷經疫情、封山，籌備踏勘近2年時間，新書「淡蘭古道－百年里山的長路慢行」終在8月26日上市，獨特旅人視角及定線歷程，加碼22處淡蘭古道上默默耕耘的在地達人故事及深度「手作步道」修築見聞，完整揭露你所不知道的淡蘭之美。

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