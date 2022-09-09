快訊

清冠一號限縮公費對象被罵翻 急轉彎加開3條件可用

曾住伊麗莎白二世住過的肯亞樹屋 趙少康悲嘆：一個世代結束

聯合新聞網／ 綜合報導
伊麗莎白二世辭世，享壽96歲。美聯社
伊麗莎白二世辭世，享壽96歲。美聯社

英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）於當地時間8日晚間辭世，享耆壽96歲，是英國歷史上繼位時間最長的君主。對此，中廣董事長趙少康在臉書上發文，回憶起多年前曾到非洲旅遊，住宿地點恰好是伊麗莎白二世住過的樹屋。

趙少康今（9）日在臉書上發文，他表示聽見伊麗莎白二世離世的消息，自己心中不僅震驚，也感嘆這象徵一個世代的結束。趙少康提到多年前曾到非洲肯亞旅遊，當時有一晚是住在當地的樹屋，而伊麗莎白二世也曾住過同個樹屋，當地流傳，「在上樹屋時她是公主，下樹屋時她是英國女王」。

趙少康認為伊麗莎白二世的一生始終享有民眾的高支持度，每一位曾經和她共事的英國首相，大多都是給予極高的評價。此外，趙少康指出伊麗莎白二世帶領英國走過第二次世界大戰的殘暴，也讓英國走向去殖民化的歷史進程，「不僅是英國團結精神的象徵，更是具有重要歷史定位的君主」。

趙少康強調，伊麗莎白二世以「我必須被人民看見，才能被相信」的精神，用謙和以及真摯的風格樹立良好政治家典範，實在值得後世尊崇。在貼文的最後，趙少康寫道「她的逝去我們同感悲傷，願女王安息」。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛留言哀悼，「在位最久的女王，算是福壽全歸了」、「尊敬的女王安息吧」、「英國女王伊麗莎白，是全世界最偉大的領導人，也是最善良有智慧的領導人」、「願女王安息主懷，上帝保守英國」、「君主誠信於民，國家之幸，人民之福」、「尊貴、尊敬的老太太一路走好」、「少數帝國主義國家的皇室女王讓人敬佩」、「永遠的英國女王，再見」。

英國女王 伊麗莎白二世 趙少康 非洲 肯亞

延伸閱讀

多圖／伯父放棄王位扭轉她的一生！回顧英女王加冕典禮 熱情民眾擠爆遊行隊伍

圖／活在聚光燈下的帝國人生！回顧英國女王「一生重要的10個事件」

英國女王私下一面！購物店員說妳長得像女王 她幽默回一句

平息王室爭議！英女王7個月前才鬆口「扶正」：卡蜜拉應該成為新王后

相關新聞

8月人口續正成長 結婚對數4315對創今年新低

根據內政部最新統計資料，截至8月人口總數為2319萬4554人，負5928人、社會增加1萬418人，整體較7月增加449...

曾住伊麗莎白二世住過的肯亞樹屋 趙少康悲嘆：一個世代結束

英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）於當地時間8日晚間辭世，享耆壽96歲，是英國歷史上繼位時間最長的君主。對此，中廣董事長趙少康在臉書上發文，回憶起多年前曾到非洲旅遊，住宿地點恰好是伊麗莎白二世住過的樹屋。

午間快報／英女王駕崩特輯 英國護照、貨幣、國歌、郵票全要改

英國王室宣布，英國女王伊麗莎白二世8日（英國時間）駕崩，享耆壽96歲，王儲查理繼位成為英國國王。伊麗莎白二世在位70年，6日剛任命她的第15位首相特拉斯。她是當今世上在位最久的君主，也是英國史上在位最久的君主，早已成為英國象徵。 73歲的查理王儲繼位成為英國國王查理三世，他的發言人表示，查理三世將於當地時間9日發表全國談話，這將是他登上王位後的首次演說。

照片看歷史／不違反直航禁令 1988年首艘探親船從基隆啟航到琉球

1988年9月9日，第一艘探親船「昌鑫輪」由基隆首航出發到琉球，旅客再換搭昌瑞輪前往上海返鄉探親，以不違反交通部直航禁令的方式出航。首航旅客共有66名探親返鄉客，另有一名美國籍旅客及一名只到琉球（日本沖繩）的日本籍旅客。

圖片故事／他們是天然抱石領路者 開疆拓土記錄百條路線

攀岩運動於2020東京奧運正式納入比賽項目，開始有更多人知道這項運動，全世界的攀岩人口和攀岩館也急速增加。雙北地區，除了多個公有的國民運動中心外，目前還有超過13間民營攀岩館。攀岩大致可以區分成「上攀」和「抱石」。攀登距離長，使用繩索系統保護攀爬者的稱為「上攀」。攀爬高度較低，於地面使用軟墊緩衝墜落的稱作「抱石」。

今年來新生兒僅9萬人 人口連八月「生不如死」

內政部昨（8）日公布最新人口統計，今年前八月僅約9萬名新生兒，年減9.1%；前八月死亡約13.8萬人，年增11.4%，累...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。