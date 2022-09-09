曾住伊麗莎白二世住過的肯亞樹屋 趙少康悲嘆：一個世代結束

英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）於當地時間8日晚間辭世，享耆壽96歲，是英國歷史上繼位時間最長的君主。對此，中廣董事長趙少康在臉書上發文，回憶起多年前曾到非洲旅遊，住宿地點恰好是伊麗莎白二世住過的樹屋。

趙少康今（9）日在臉書上發文，他表示聽見伊麗莎白二世離世的消息，自己心中不僅震驚，也感嘆這象徵一個世代的結束。趙少康提到多年前曾到非洲肯亞旅遊，當時有一晚是住在當地的樹屋，而伊麗莎白二世也曾住過同個樹屋，當地流傳，「在上樹屋時她是公主，下樹屋時她是英國女王」。

趙少康認為伊麗莎白二世的一生始終享有民眾的高支持度，每一位曾經和她共事的英國首相，大多都是給予極高的評價。此外，趙少康指出伊麗莎白二世帶領英國走過第二次世界大戰的殘暴，也讓英國走向去殖民化的歷史進程，「不僅是英國團結精神的象徵，更是具有重要歷史定位的君主」。

趙少康強調，伊麗莎白二世以「我必須被人民看見，才能被相信」的精神，用謙和以及真摯的風格樹立良好政治家典範，實在值得後世尊崇。在貼文的最後，趙少康寫道「她的逝去我們同感悲傷，願女王安息」。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛留言哀悼，「在位最久的女王，算是福壽全歸了」、「尊敬的女王安息吧」、「英國女王伊麗莎白，是全世界最偉大的領導人，也是最善良有智慧的領導人」、「願女王安息主懷，上帝保守英國」、「君主誠信於民，國家之幸，人民之福」、「尊貴、尊敬的老太太一路走好」、「少數帝國主義國家的皇室女王讓人敬佩」、「永遠的英國女王，再見」。