國家化學物質管理會報 蘇揆測試危險化學物品圖資系統

行政院長蘇貞昌今主持「國家化學物質管理會報」第2次會議時表示，環保署針對危險化學物質（品）的管理，已採取「盤」、「管」、「查」、「練」等4面向作為，並訂定全國適用的共同性管制規範，以供各機關及地方政府執法人員依循，同時建立危險化學物品圖資系統，以利資訊共享與快速掌握熱區危險物質運作數量及貯存量，而環保署毒物及化學物質局也擔任單一窗口，協助其他單位研判不明物質之危害性，並提供處置建議。

蘇揆指示，相關人員與單位間，平時須加強訓練、建立密切聯繫，才能防範未然。另就維護工業區及科學園區化學安全部分，請經濟部持續辦理大型石化廠及工業管線聯合督導，以發掘潛在危害，同時充分掌握危險物品達管制量以上的工廠申報資訊，確保救災人員的安全；相關部會也應建立緊急通報機制，盼在災害發生的第一時間，將傷害降至最低。

蘇貞昌在聽取環保署「跨部會管理危險化學物質（品）合作機制與執行現況」報告後表示，自去年8月20日他主持首次「國家化學物質管理會報」至今，環保署針對危險化學物質（品）的管理已統整10個部會、共14個機關，採取「盤」（盤點法規、物質、風險場域）、「管」（訂定管理指引）、「查」（高風險場域查檢）、「練」（平時訓練、災時應變）等4面向作為，已獲致初步成果。

蘇貞昌指出，為釐清分散在13種法規中，機關間管理權責的模糊地帶，今年2月環保署首度制定出全國適用的「危險物質（品）異常處置及貯存、應變管理參考指引」，此一共同性管制規範可供各機關及地方政府執法人員依循。此外，上月初也首度完成全國共1067處高風險運作貯存的公私場所，以及6大港區內的儲運業、倉庫或貨櫃暫存處所的盤點與查檢，並完成9個系統的資訊整合，建立危險化學物品圖資系統，以利資訊共享與快速掌握熱區危險物質運作數量及貯存量。

蘇揆現場即隨機測試要求利用已建置完妥的危險化學物品圖資系統，查詢有哪些地點貯存硝酸銨，並要求立即與現場負責人取得聯繫。蘇貞昌說，必須平時就能把這樣的緊急聯繫機制準備純熟，一旦有災情或異常狀況發生時，才能立刻有效應變，相關主管人員與各公私危險物品貯存場所的窗口人員間，平時即要加強聯繫機制，必要時也才能精準掌握危險化學物質（品），並施以適當之處置。另鑑於危險化學物質（品）的管理法令既亦已完備，蘇揆也要求相關單位務必落實執行公私場所的查檢作業，共同守護民眾安全。

另一方面，蘇貞昌表示，政府首度建立邊境與非常規查緝與處置的合作模式，一旦海關、海巡、警消人員查獲不明物質，無法辨識危害性時，環保署毒物及化學物質局即能擔任單一窗口，協助研判、提供處置建議，同時也會通知目的事業主管機關依法查扣，貯放於指定安全處所，並進行回報，以及要求須進行定期查檢等。

蘇貞昌指出，極端氣候對危險化學物質（品）存放環境的影響甚鉅，政府應以黎巴嫩貝魯特港口硝酸銨大爆炸事件為鑑，預先進行防範；同時面對境內破壞份子或境外敵對勢力，可能趁機利用危險化學物質（品）進行各式破壞，相關單位亦須防患未然並提升危機意識。

針對經濟部與國家科學及技術委員會「維護工業區及科學園區化學安全之管理實績」報告，蘇貞昌請經濟部持續辦理大型石化廠及工業管線聯合督導，以發掘潛在危害，降低事故發生機率，並透過區域聯防應變演練，以及利用環保署化學局建置的化學物質管理及防災資訊系統，提升化學品災害的應變處理能力。

此外，蘇貞昌請經濟部充分掌握危險物品達管制量以上的工廠申報資訊，以利災害發生時，能即時提供第一線救災人員迅速掌握該類場所相關化學品危害資訊，確保救災人員的安全，避免造成二次傷害。

蘇貞昌表示，相關部會應建立緊急通報機制，並進一步盤點、精進其運作機制，同時平時亦須做好督管及熟稔各項災害應變演練，希望在災害發生的第一時間，即能將傷害降至最低。