天下文化40週年 200+作者、企業跨界合體公益力挺

影響無數台灣人的「天下文化」四十歲了！天下文化四十週年感謝會於昨日舉辦，由知名作家王文華擔綱主持，孫震、黃達夫、黑幼龍、童元方、吳敏求、楊惠姍、賴佩霞等超過兩百位跨世代、跨領域作者，以及企業代表、公益天使親自出席盛會，力挺天下文化發起的「相信閱讀·世代共創」行動計畫，期許能透過世代共享的價值理念，裝備年輕世代與書共贏。

天下文化四十週年感謝會貴賓合影(由左至右)：未來親子社長許耀雲、童子賢、王力行、高希均、嚴長壽、遠見社長楊瑪利、吳旻潔、天下文化社長林天來。 圖/吳欣穎攝影

創辦人高希均：文化根植於和平之上

四十年來，天下文化出版書種超過四千種，印製總冊數超過四千五百萬冊，出版領域聚焦在「一個文明社會應具備進步觀念，與跨世代一同前進。」

至於前進的方向要往哪裡?遠見∙天下文化事業群創辦人高希均回憶過去多次陪伴政府首長會晤世界領袖，三度重金禮聘「全球競爭力大師」波特教授來台，看見「開放」的重要；接待美國前國防部長培里訪台，出版《許歷農傳》等書，竭力呼籲「和平是眾人一致的追求」，期許能將文化立基在和平之上。

而隨著近年數位科技興起、大眾閱讀習慣改變，出版業面臨空前的巨大挑戰，天下文化發行人王力行鼓勵同仁跨出舒適圈，運用創造力結合科技啟動「破壞式創新」，進入元宇宙、尋找指引方向的北極星。「期待未來我們在元宇宙，慶祝天下文化八十週年！」

搭起東西方橋梁，構築真正的「天下文化」

有鑑於天下文化長期以民間力量邀請國際大師訪台，創造國際與兩岸強大的連結，開啟國人視野，四十週年感謝會上，矽谷教父漢尼斯、大數據權威荀伯格、美中台關係專家卜睿哲、文化散文大家余秋雨皆透過影片談論閱讀與世代共創，鼓舞各世代透過閱讀找到人生的方向與力量。

金曲獎得主胡德夫專程從台東北上，以鋼琴獨奏的方式演唱代表作，詮釋天下文化在出版的長流中，創造許多觸動人心的澎湃。

嚴長壽等3位跨界文化人發表短講

四十週年感謝會也邀請三位跨界文化人進行專題演講。公益平台文化基金會董事長嚴長壽在天下文化出版了八種暢銷書，透過天下文化的推廣，每種皆引起產官學界正面的迴響，嚴長壽以「公益應該不一樣」為題，強調貧富不均的社會，要透過公益重新分配資源，帶動結構性的改變。「未來機器人將會取代人類，唯有人類用有溫度的手握住彼此，才能創造更好的未來。」

嚴長壽於天下文化40週年感謝會進行專題演講。 圖/吳欣穎攝影

擁有「文青董事長」之稱的和碩聯合科技董事長童子賢是天下文化高知識濃度書籍的知音，《強權者的道德》他重讀過三次。童子賢分享，「人類擁有的知識就像恆河裡的一粒沙，但是一粒沙可以成就一個婆娑世界。」肯定天下文化的書單就是管理者的寶庫。

誠品董事長吳旻潔以在「在夢夢之間」為題，追憶父親吳清友。吳先生最後一個作品—中山書街R79書店中的每一種閱讀身影，正是誠品款待每個人的場所精神。吳旻潔引用《巨流河》作者齊邦媛的話鼓勵大眾透過閱讀「培養寬宏、悲憫的胸懷」，如同吳清友把閱讀定位為「人文關懷」。

公益募書3.3萬冊遍布全國各角落

在歡慶四十週年的同時，天下文化發起「相信閱讀∙世代共創」公益募書行動計畫，精心挑選一百種經典跨域、永不落架的著作，並與協力夥伴公益平台文化基金會嚴長壽董事長、地方創生基金會陳美伶董事長、新創總會陳清港總會長等一同合作，透過其推介，將書籍送給最適合的青年領袖、地方創生團隊及新創業者，為二十一世紀的科技文藝復興人積蓄跨領域的知識素養，迎向未知的挑戰。

該計畫獲得日月光投控、台達電子文教基金會、台灣中油、全聯實業、和泰集團和泰汽車、冠德企業集團、南山人壽、張榮發基金會、華碩電腦、陽明海運等三十二家企業/基金會大力支持，目前募集的好書已達三點三萬冊，遍布全國各角落。公益天使代表郭珊珊表示，「科技是幫助大家把事情做好，但人決定做對的事情，這個世界需要對的價值觀，我們都需要持續閱讀。」

感謝會上也特別贈獎給長期協助天下文化共同推動閱讀的十位意見領袖，由長期撰寫專欄、雲品集團董事長代表致詞，盛治仁表示：「買書是最值得的投資感謝天下文化四十年來為國為民、憂國憂民，帶領台灣持續向上。」