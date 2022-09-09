第3屆台中樂居金獎雙年獎揭曉

第3屆台中樂居金獎雙年獎強勢回歸。 圖／台中市政府都市發展局 提供

2021年因疫情而暫緩的台中樂居金獎今年強勢回歸！台中市政府都市發展局「中城計」年度系列活動第2計「凝聚共好樂居」，以第3屆台中樂居金獎雙年獎頒獎典禮4日下午登場，壓軸大獎由「大毅植幸福」社區，以強大的住戶凝聚力、友善的設施、完備的節能減碳以及優秀的社區營造能力，勇奪今年度精神總錦標「金獎」，與前年金獎得主大隱社區傳承獎盃，實踐共好精神傳承。

台中樂居金獎是台中集合住宅社區管理評選盛事，過去每年舉辦，去年因為疫情暫緩，今年恢復舉行，以「疫起挺過2021，凝聚樂居2022」為宗旨；分為小樂新生組、大樂新生組、小樂青壯組、大樂青壯組、風華再現組等，各組別評選出特優、優等及樂居特色獎得獎社區。

台中市都發局長黃文彬指出，「台中樂居金獎」重視住戶間及社區與周遭間的關係，人與人間如何彼此信任、互相幫助，非只是建物興建俱來的硬體條件；今年度不僅有許多首次參賽的社區，也有一路從新生、青壯參加到風華組的社區。良好的社區環境營造，需要透過管委會、住戶、管理維護公司與人員、起造人等各方面的努力投入，才能共同成就台中樂居文化的推手。

台中市都發局長黃文彬分享台中樂居金獎理念。 圖／台中市政府都市發展局 提供

台中市住宅發展工程處表示，此次得獎者是從台中市約９千棟集合住宅中，經過激烈競爭與重重關卡中脫穎而出，難能可貴；入圍獲獎社區在管理維護、社區綠化、社區營造、友善設施、節能減碳五大面向都各有擅長，評選過程讓各界專業評審傷透腦筋。

台中樂居金獎今年仍延續樂居元素並以「樹」為主軸，以綠意盎然的樹作為意象，隱喻落地生根及生機盎然且最能象徵土地與家庭的溫暖，也代表台中市的過去、現在與未來的樣貌。

過去一年經歷了新冠肺炎疫情、高雄城中城大火事件，凸顯社區自治、凝聚之重要性，正好符合「台中樂居⾦獎」強調人與人之間的關係、如何彼此信任、互相幫助之精神；今年以「安全」為主題，將公共安全與防疫措施列為加分項目，鼓勵社區凝聚提高韌性之共識。

台中樂居金獎評選過程分為「書面審查」、「實地複評」、「綜合評比」三階段，並分為「管理維護」、「友善設施」、「社區營造」、「社區綠化」及「節能減碳」等五大主軸，除了資格篩選及今年設計由社區管理委員或住戶進行簡報的評比外，評選委員還實地走入社區，巡視社區重點環境是否管理維護得宜，與社區住戶面對面的互動交流。

2022台中樂居金獎評審現地勘查。 圖／台中市政府都市發展局 提供

住宅處表示，市府致力打造有溫度的城市，讓社區成為友善居住環境的起點，向外推廣鄰里關懷、互助之目標，形成由點、線、面組成的人本網絡，並藉由活動維繫住戶間的情感，鼓勵社區發揮組織運作功能，塑造出專屬於台中的住宅文化。

市府表示，台中樂居金獎就像一個精神指標的容器，生命與溫度來自於社區的給予，無論獲獎與否都應該給自己一個掌聲，活動因社區的參與而精采，而社區們亦透過活動完成一個重大的里程碑。期待社區能找回向心力，在參加台中樂居金獎以外，能夠繼續保持人際互動的初心，擁有樂居的日常，並將社區的溫度逐步擴展。

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