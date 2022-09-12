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獨／美售台第一輛M1A2T型戰車首曝光

快搶! 貢寮小旅行套票最後倒數 獨家特惠價限時特賣中

文／ 新北市政府觀光旅遊局 提供

漁村內不僅可以欣賞美麗的海景，還能暢遊自然的生態教室。 圖／新北市政府觀光旅遊局 提供
漁村內不僅可以欣賞美麗的海景，還能暢遊自然的生態教室。 圖／新北市政府觀光旅遊局 提供

把台灣極東之境玩好玩滿的好方法就是購買「貢好來寮」貢寮小旅行自由行套票，最低價333元起，把2022貢寮景點全包更有超多特色體驗玩法！

推出５款自由行超優惠套票：

1.「霹靂貢一夏」套票333元 (原價470元)
★套票內容：福隆沙雕季門票、自行車、福隆便當、由海女阿嬤親自採摘的石花凍美味。

從餵食鮑魚開始到炙燒九孔，體驗當一日漁夫，一趟產地到餐桌上的食材小旅行！ 圖／新北市政府觀光旅遊局 提供
從餵食鮑魚開始到炙燒九孔，體驗當一日漁夫，一趟產地到餐桌上的食材小旅行！ 圖／新北市政府觀光旅遊局 提供

2.「海職人來寮貢」套票388元(原價580元)
★套票內容：親自走一趟貢寮鮑魚生長的環境，從餵食鮑魚開始到炙燒九孔，體驗當一日漁夫，來一趟產地到餐桌上的食材小旅行！

3.「貢遊好食光」套票588元(原價770元)
★套票內容：觀賞福隆沙雕展、騎乘自行車遊『龍門鹽寮自行車道』，中午享用經典福隆便當配當地特產的清涼石花凍，下午則前往可坐擁美麗海景的藍灣下午茶！

4.「貢來寮漁村 雙人套票」666元(原價1,000元)
★套票內容：可以前往極東之境三貂角的2處小漁村（卯澳漁村&馬崗漁村），觀賞文化資產的百年石頭屋，再配上充滿海味的海鮮麵和石花凍！

5.「貢舞海波浪」套票888元(原價1,100元)
★套票內容：帶旅客拾起槳、穿上救生衣，體驗第一次坐上獨木舟的驚喜！適合初學者，憑藉著雙人的默契，暢遊雙溪河，欣賞四周的山水美景。

新北市政府觀光旅遊局特別整合貢寮特色遊程，邀請民眾體驗結合自然生態、人文歷史和在地美食的「貢好來寮貢寮小旅行」。於「貢好來寮官網」線上開賣限量500套自由行套票，快把握機會搶購！超優惠且經典的遊程，和大家約好一起來貢寮，帶你上山下海聊貢寮！

在貢寮遊玩可以騎乘自行車，舊草嶺隧道或龍門鹽寮自行車道，都能有不同的發現。 圖／新北市政府觀光旅遊局 提供
在貢寮遊玩可以騎乘自行車，舊草嶺隧道或龍門鹽寮自行車道，都能有不同的發現。 圖／新北市政府觀光旅遊局 提供

除了推薦給民眾貢寮自由行經典玩法，新北市政府觀光旅遊局更積極整合貢寮各個旅遊元素邀請旅行社包裝套裝行程，獎勵貢寮團體旅遊，歡迎民眾揪團一起來貢寮，細品當地自然與人文情懷。

➢貢好來寮官網：https://reurl.cc/QbeaL5

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