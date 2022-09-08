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建築設計控制風環境 台中「梧棲三民好宅」獲2022建築園冶獎

文／ 台中市政府 提供

榮獲2022建築園冶獎公共建築景觀類大獎的「梧棲三民好宅」，利用建築設計圍塑內庭空間，冬季擋風，夏季引流，創造合適的臨海住居樣式。 圖／台中市政府 提供
榮獲2022建築園冶獎公共建築景觀類大獎的「梧棲三民好宅」，利用建築設計圍塑內庭空間，冬季擋風，夏季引流，創造合適的臨海住居樣式。 圖／台中市政府 提供

「2022建築園冶獎」近日揭曉，由台中市政府都發局住宅處主辦的社會住宅「梧棲三民好宅」榮獲「公共建築景觀類」大獎肯定。都發局長黃文彬表示，台中市社會住宅持續推升量能，總興辦戶數已達7,146戶，「台中好宅」更為友善的公共環境品質盡一分心力。

「2022建築園冶獎」頒獎典禮於今（2022）年8月30日舉辦。都發局表示，建築園冶獎是由民間自主發起的建築運動，針對當年度公私領域特色綠美化建築進行評選，重視個別建築創新，同時強調社區生活環境營造，屬於建築界的指標性獎項。

台中市政府都發局住宅處長陳全成出席「2022建築園冶獎」頒獎典禮。 圖／台中市政府 提供
台中市政府都發局住宅處長陳全成出席「2022建築園冶獎」頒獎典禮。 圖／台中市政府 提供

住宅處指出，「梧棲三民好宅」提供了300戶住宅單元，是台中海線第一棟社會住宅，已於今年初入住啟用。因與海為鄰，與風相伴，特別利用建築設計控制風環境，圍塑內庭空間，冬季擋風，夏季引流，創造合適的臨海住居樣式，並利用源自於傳統合院的「傍庭」設計，內庭空間打開，導入社福、醫療團體的軟體照顧，開放式綠地亦提供住戶及周邊社區居民使用，重新與在地社區建立友善關係，找回溫情感及互助和樂的生活文化，進而重拾社區認同感。

台中好宅近期屢獲佳績，近日才以「東區尚武段社會住宅」、「北屯區北屯段社會住宅」獲「2022年國家卓越建設獎」兩項大獎後，「梧棲三民好宅」又榮獲「2022建築園冶獎」公共建築景觀類大獎。住宅處表示，一方面要感謝評審及協會給予肯定，另一方面市府也將在友善景觀環境品質及維運管理上持續精進，打造更多優質的台中好宅，台中市成為宜居∕移居城市。（台中市政府 廣告）

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