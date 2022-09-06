產官學研高峰對談獻策 打造臺灣資料共享生態系 資策會：組織企業轉型從資料治理開始

文／ 資策會提供

因應全球數位轉型的趨勢，9月2日資策會舉辦《資料驅動轉型大未來》研討會暨高峰論壇，圖為主辦單位及與談貴賓合影，左起為：資策會副執行長楊仁達、台灣人工智慧學校校務長蔡明順、智庫驅動共同創辦人暨執行長劉嘉凱、中研院資訊科技創新研究中心主任黃彥男、數位經濟暨產業發展協會理事長陳正然、資策會董事長李世光、資策會執行長卓政宏、思納捷科技副總經理馮明惠、資策會副執行長蕭博仁。 圖／資策會 提供
因應全球數位轉型的趨勢，9月2日資策會舉辦《資料驅動轉型大未來》研討會暨高峰論壇，圖為主辦單位及與談貴賓合影，左起為：資策會副執行長楊仁達、台灣人工智慧學校校務長蔡明順、智庫驅動共同創辦人暨執行長劉嘉凱、中研院資訊科技創新研究中心主任黃彥男、數位經濟暨產業發展協會理事長陳正然、資策會董事長李世光、資策會執行長卓政宏、思納捷科技副總經理馮明惠、資策會副執行長蕭博仁。 圖／資策會 提供

全球企業重視大數據發展，而資料的有效運用正是驅動數位轉型成功的一大關鍵。近期發展第三方服務的財團法人資訊工業策進會（資策會）9月2日舉辦《資料驅動轉型大未來》高峰論壇，前瞻數位轉型年度關鍵議題「資料治理」，引導臺灣企業組織共同打造完善安全的資料共享生態系。董事長李世光表示，完善的資料治理是企業、社會數位轉型與驅動創新成功的基礎，企業組織不僅需要具備支持轉型的數位科技，還要能有效運用資料，才能成功轉型。

數位發展部部長唐鳳亦以影片現身支持，他提到資料治理是全民數位韌性的核心主軸，也是企業數位轉型的重要驅動引擎，其中發展數據公益更是數位部重要的任務之一。唐鳳表示，很高興看到資策會關注資料治理的趨勢，並從數據公益角度出發，重視資料治理基礎工程、提出資料驅動轉型的倡議，期許資策會扮演好資料生態推動者的角色。未來，數位部的產業署將與資策會密切合作，希望能藉此推動產業數位轉型，向全球展現臺灣價值。

《資料驅動轉型大未來》研討會首場論壇聚焦在資料治理下的環境建構，圖為論壇嘉賓合影，左起為：資策會教研所所長張育誠、智庫驅動共同創辦人暨執行長劉嘉凱、數位經濟暨產業發展協會理事長陳正然、資策會副執行長蕭博仁、資策會科法所所長蕭宏宜。 圖／資策會 提供
《資料驅動轉型大未來》研討會首場論壇聚焦在資料治理下的環境建構，圖為論壇嘉賓合影，左起為：資策會教研所所長張育誠、智庫驅動共同創辦人暨執行長劉嘉凱、數位經濟暨產業發展協會理事長陳正然、資策會副執行長蕭博仁、資策會科法所所長蕭宏宜。 圖／資策會 提供

以第三方推動者　協力打造健全的資料共享信任環境
技術迭代發展促使資料量高速成長，資策會執行長卓政宏表示，不僅是組織內部的資料治理，跨組織具有安全性的資料再利用更是必要，因為許多資料的價值是透過生態系的資料共享所創造，非單一公司或部門而成。卓政宏強調，「信任」是成功建立資料生態系的關鍵，「面對資料信任、安全與隱私議題，需建立一個促進所有參與者協作和信任環境的資料治理框架，確保參與者都能公平的從中受益，才能形成永續與正向循環的生態系。」

近年資料中介組織興起，協助管理與控制資料，在不損害個人隱私的前提之下，釋放資料給資料使用者進行創新，形塑出新的資料治理框架，而為了持續擴大生態系信任，標準與第三方認證等機制將不可或缺。

卓政宏表示，資策會自2018年以來，肩負臺灣「數位轉型的化育者」任務，未來將邁向第三方推動者持續協助生態系健全、促進資料中介服務發展與競爭、合作推動標準認證、協助社會資料技能養成與彌補技術缺口等，致力於推動利益相關者參與和協作，同時改善參與者之間的不對稱與挑戰，目前已在法制調適、技術研發、創新應用與生態協作四大面向取得多項實績。

為了引領更多企業組織共同參與，資策會結合產、官、學、研觀點，邀請數位經濟暨產業發展協會理事長陳正然、智庫驅動共同創辦人暨執行長劉嘉凱、思納捷科技副總經理馮明惠、中研院資訊科技創新研究中心主任黃彥男，以及台灣人工智慧學校校務長蔡明順五六位重要嘉賓，在資策會蕭博仁、楊仁達兩位副執行長主持下，針對「資料治理下的環境建構」與「資料驅動下的創新應用」兩大主軸議題深入對談，剖析企業如何建構正確的資料運用環境與人才培育，善用資料共享與協作，創造資料創新應用，帶動成功的數位轉型。

《資料驅動轉型大未來》研討會第二場論壇以資料驅動下的創新應用為題，圖為論壇嘉賓合影，左起為：資策會軟體院副主任蔡德祿、資策會資安所主任魏得恩、思納捷科技副總經理馮明惠、中研院資訊科技創新研究中心主任黃彥男、台灣人工智慧學校校務長蔡明順、資策會副執行長 楊仁達、資策會數轉院組長吳李祺。 圖／資策會 提供
《資料驅動轉型大未來》研討會第二場論壇以資料驅動下的創新應用為題，圖為論壇嘉賓合影，左起為：資策會軟體院副主任蔡德祿、資策會資安所主任魏得恩、思納捷科技副總經理馮明惠、中研院資訊科技創新研究中心主任黃彥男、台灣人工智慧學校校務長蔡明順、資策會副執行長 楊仁達、資策會數轉院組長吳李祺。 圖／資策會 提供

「資料素養」將是未來企業人才培育的關鍵技能
蕭博仁表示，多數企業組織目前仍面臨巨大的資料思維與技能落差，當擁有愈來愈多的可用資料，想進一步提升數位經濟的資料價值，不僅需要具備分析技術，最關鍵的是企業組織內部「資料素養」的職能養成。蕭博仁強調，企業組織須透過完整評估、培訓與認證培育人才的資料素養，賦予員工可正確分析與利用資料的能力，進而透過資料應用上提出正確的問題，最終導向正確的決策。

數位經濟時代下，最珍貴的資產就是資料，在「資料治理下的環境建構」首場論壇中，陳正然理事長認為，政府、企業組織早已認同資料治理的重要性，相比疫情前後，企業組織內部數位轉型政策的比例卻幾乎沒有增加，可見如何在企業內部推動是共同的問題。在此之前，必須先建構企業組織該具備的資料素養，先懂得分辨何謂好的資料、如何有好的應用效益，以及當涉及敏感資料時，是否具有完善的保護。劉嘉凱執行長特別提到，企業組織在資料蒐集、品質流程管理上，必須做到極度透明化，例如導入資料履歷，進行有制度的管理，有助於後續資料整合與共享。

事實上，資料蒐集需思考是否具備標準化，使得資料之間能夠相通、疊加或具備易於維運的管理方法，再搭配使用業界通用的架構標準，使資料進一步得以加值應用。因此，資策會未來將以第三方協力機構推動並協助業界建立知識管理中心，探討良好的實務方法，逐漸成熟後協助訂定其標準化，進而成為檢驗工具的提供者，更進一步能提供軟、硬技能的人才培育計畫，為中小型企業注入創新研發人才。

合法合規資料驅動創新 創造經濟價值與解決社會難題
楊仁達指出，「在資料協作與治理的環境下，建構可信賴的資安，是數位社會發展、創新孕育的必須動能。」信任是資料流通的基礎，因此論壇也提出金融、運動健康、智慧醫材等資料治理實務應用案例，當資料進行協作與創新應用時，建立合法規且具信賴的資安流程，讓主管機關與評核機構、企業及供應鏈、客戶及大眾輿論三方達到共同資料信任，才有機會建立全面性的資料治理生態系，創造產業經濟價值、實現企業社會責任與永續經營。

第二場論壇著重在「資料驅動下的創新應用」，黃彥男主任表示，談資料治理的目的主要是為了數位轉型，而轉型失敗率之所以高，不僅是技術問題，更重要的是人與公司文化因素。首先是企業決策者必須有決心貫徹執行，並在公司內成立數位發展專責部門，訂定規範驅使公司走向資料治理；而國家資料治理也是相同的道理，愛沙尼亞如何邁向數位國家的作法便是很好的範例。除此，面對數據去識別化，將根據不同目的有不同方法，做得好將有機會鏈結很多資料，組織跟國家因而能產生更多資料價值，才有辦法做到好的數位轉型。

蔡明順校務長表示，資料治理的重要性就跟下水道工程一樣重要，不容易被看見，沒有它卻做不出東西。除此，資料治理本身並非千古不變，而是會隨著時代的變化與國家、企業、客戶需求的改變一再演進，產生不同的資料治理議題。蔡明順建議，要解決信任問題，由政府帶頭會是很好的示範，透過官方鼓勵民間分享數據，逐步打造出信任環境。

馮明惠副總經理則以美國政府為例，透過提供經濟誘因，讓大眾在受到資安保護的前提下，更有意願分享更多數據，也從全球淨零碳排產業鏈角度切入，探討很多時候不能以單一企業內部轉型的問題來看，而是綜觀跨產業的整合，因此未來公正的第三方角色協助將是必要的，用以確認數據正確性等。

一如資策會成立階段，成功協助臺灣建設打造資訊產業環境，未來數位轉型將是臺灣國家與產業最重要的課題，資策會期許透過扮演第三方協力機構，以中立且具有公信力角色，協助提升資料治理環境信任與補足生態系的缺漏，最終達成臺灣社會一起數位轉型成功。

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