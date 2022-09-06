產官學研高峰對談獻策 打造臺灣資料共享生態系 資策會：組織企業轉型從資料治理開始

因應全球數位轉型的趨勢，9月2日資策會舉辦《資料驅動轉型大未來》研討會暨高峰論壇，圖為主辦單位及與談貴賓合影，左起為：資策會副執行長楊仁達、台灣人工智慧學校校務長蔡明順、智庫驅動共同創辦人暨執行長劉嘉凱、中研院資訊科技創新研究中心主任黃彥男、數位經濟暨產業發展協會理事長陳正然、資策會董事長李世光、資策會執行長卓政宏、思納捷科技副總經理馮明惠、資策會副執行長蕭博仁。 圖／資策會 提供

全球企業重視大數據發展，而資料的有效運用正是驅動數位轉型成功的一大關鍵。近期發展第三方服務的財團法人資訊工業策進會（資策會）9月2日舉辦《資料驅動轉型大未來》高峰論壇，前瞻數位轉型年度關鍵議題「資料治理」，引導臺灣企業組織共同打造完善安全的資料共享生態系。董事長李世光表示，完善的資料治理是企業、社會數位轉型與驅動創新成功的基礎，企業組織不僅需要具備支持轉型的數位科技，還要能有效運用資料，才能成功轉型。

數位發展部部長唐鳳亦以影片現身支持，他提到資料治理是全民數位韌性的核心主軸，也是企業數位轉型的重要驅動引擎，其中發展數據公益更是數位部重要的任務之一。唐鳳表示，很高興看到資策會關注資料治理的趨勢，並從數據公益角度出發，重視資料治理基礎工程、提出資料驅動轉型的倡議，期許資策會扮演好資料生態推動者的角色。未來，數位部的產業署將與資策會密切合作，希望能藉此推動產業數位轉型，向全球展現臺灣價值。

《資料驅動轉型大未來》研討會首場論壇聚焦在資料治理下的環境建構，圖為論壇嘉賓合影，左起為：資策會教研所所長張育誠、智庫驅動共同創辦人暨執行長劉嘉凱、數位經濟暨產業發展協會理事長陳正然、資策會副執行長蕭博仁、資策會科法所所長蕭宏宜。 圖／資策會 提供

以第三方推動者 協力打造健全的資料共享信任環境技術迭代發展促使資料量高速成長，資策會執行長卓政宏表示，不僅是組織內部的資料治理，跨組織具有安全性的資料再利用更是必要，因為許多資料的價值是透過生態系的資料共享所創造，非單一公司或部門而成。卓政宏強調，「信任」是成功建立資料生態系的關鍵，「面對資料信任、安全與隱私議題，需建立一個促進所有參與者協作和信任環境的資料治理框架，確保參與者都能公平的從中受益，才能形成永續與正向循環的生態系。」

近年資料中介組織興起，協助管理與控制資料，在不損害個人隱私的前提之下，釋放資料給資料使用者進行創新，形塑出新的資料治理框架，而為了持續擴大生態系信任，標準與第三方認證等機制將不可或缺。

卓政宏表示，資策會自2018年以來，肩負臺灣「數位轉型的化育者」任務，未來將邁向第三方推動者持續協助生態系健全、促進資料中介服務發展與競爭、合作推動標準認證、協助社會資料技能養成與彌補技術缺口等，致力於推動利益相關者參與和協作，同時改善參與者之間的不對稱與挑戰，目前已在法制調適、技術研發、創新應用與生態協作四大面向取得多項實績。

為了引領更多企業組織共同參與，資策會結合產、官、學、研觀點，邀請數位經濟暨產業發展協會理事長陳正然、智庫驅動共同創辦人暨執行長劉嘉凱、思納捷科技副總經理馮明惠、中研院資訊科技創新研究中心主任黃彥男，以及台灣人工智慧學校校務長蔡明順五六位重要嘉賓，在資策會蕭博仁、楊仁達兩位副執行長主持下，針對「資料治理下的環境建構」與「資料驅動下的創新應用」兩大主軸議題深入對談，剖析企業如何建構正確的資料運用環境與人才培育，善用資料共享與協作，創造資料創新應用，帶動成功的數位轉型。

《資料驅動轉型大未來》研討會第二場論壇以資料驅動下的創新應用為題，圖為論壇嘉賓合影，左起為：資策會軟體院副主任蔡德祿、資策會資安所主任魏得恩、思納捷科技副總經理馮明惠、中研院資訊科技創新研究中心主任黃彥男、台灣人工智慧學校校務長蔡明順、資策會副執行長 楊仁達、資策會數轉院組長吳李祺。 圖／資策會 提供

「資料素養」將是未來企業人才培育的關鍵技能蕭博仁表示，多數企業組織目前仍面臨巨大的資料思維與技能落差，當擁有愈來愈多的可用資料，想進一步提升數位經濟的資料價值，不僅需要具備分析技術，最關鍵的是企業組織內部「資料素養」的職能養成。蕭博仁強調，企業組織須透過完整評估、培訓與認證培育人才的資料素養，賦予員工可正確分析與利用資料的能力，進而透過資料應用上提出正確的問題，最終導向正確的決策。

數位經濟時代下，最珍貴的資產就是資料，在「資料治理下的環境建構」首場論壇中，陳正然理事長認為，政府、企業組織早已認同資料治理的重要性，相比疫情前後，企業組織內部數位轉型政策的比例卻幾乎沒有增加，可見如何在企業內部推動是共同的問題。在此之前，必須先建構企業組織該具備的資料素養，先懂得分辨何謂好的資料、如何有好的應用效益，以及當涉及敏感資料時，是否具有完善的保護。劉嘉凱執行長特別提到，企業組織在資料蒐集、品質流程管理上，必須做到極度透明化，例如導入資料履歷，進行有制度的管理，有助於後續資料整合與共享。

事實上，資料蒐集需思考是否具備標準化，使得資料之間能夠相通、疊加或具備易於維運的管理方法，再搭配使用業界通用的架構標準，使資料進一步得以加值應用。因此，資策會未來將以第三方協力機構推動並協助業界建立知識管理中心，探討良好的實務方法，逐漸成熟後協助訂定其標準化，進而成為檢驗工具的提供者，更進一步能提供軟、硬技能的人才培育計畫，為中小型企業注入創新研發人才。

合法合規資料驅動創新 創造經濟價值與解決社會難題楊仁達指出，「在資料協作與治理的環境下，建構可信賴的資安，是數位社會發展、創新孕育的必須動能。」信任是資料流通的基礎，因此論壇也提出金融、運動健康、智慧醫材等資料治理實務應用案例，當資料進行協作與創新應用時，建立合法規且具信賴的資安流程，讓主管機關與評核機構、企業及供應鏈、客戶及大眾輿論三方達到共同資料信任，才有機會建立全面性的資料治理生態系，創造產業經濟價值、實現企業社會責任與永續經營。

第二場論壇著重在「資料驅動下的創新應用」，黃彥男主任表示，談資料治理的目的主要是為了數位轉型，而轉型失敗率之所以高，不僅是技術問題，更重要的是人與公司文化因素。首先是企業決策者必須有決心貫徹執行，並在公司內成立數位發展專責部門，訂定規範驅使公司走向資料治理；而國家資料治理也是相同的道理，愛沙尼亞如何邁向數位國家的作法便是很好的範例。除此，面對數據去識別化，將根據不同目的有不同方法，做得好將有機會鏈結很多資料，組織跟國家因而能產生更多資料價值，才有辦法做到好的數位轉型。

蔡明順校務長表示，資料治理的重要性就跟下水道工程一樣重要，不容易被看見，沒有它卻做不出東西。除此，資料治理本身並非千古不變，而是會隨著時代的變化與國家、企業、客戶需求的改變一再演進，產生不同的資料治理議題。蔡明順建議，要解決信任問題，由政府帶頭會是很好的示範，透過官方鼓勵民間分享數據，逐步打造出信任環境。

馮明惠副總經理則以美國政府為例，透過提供經濟誘因，讓大眾在受到資安保護的前提下，更有意願分享更多數據，也從全球淨零碳排產業鏈角度切入，探討很多時候不能以單一企業內部轉型的問題來看，而是綜觀跨產業的整合，因此未來公正的第三方角色協助將是必要的，用以確認數據正確性等。

一如資策會成立階段，成功協助臺灣建設打造資訊產業環境，未來數位轉型將是臺灣國家與產業最重要的課題，資策會期許透過扮演第三方協力機構，以中立且具有公信力角色，協助提升資料治理環境信任與補足生態系的缺漏，最終達成臺灣社會一起數位轉型成功。