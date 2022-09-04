提倡農產升級「6級化」概念 鍾東錦：強化農業競爭力

苗栗縣長參選人鍾東錦規畫農業政策，提出「創新農業，多元發展計畫」亮點願景，以農產升級「6級化」概念，增加附加價值，提高在地就業率，進而帶動農民實質經濟收益，強化創新農業發展的競爭力。

鍾東錦認為農業人口老化嚴重，因此首先要解決缺工問題，他農業政策，將提出青農返鄉輔導計畫，設置青農創業整合服務窗口，提供貸款、培訓進修、農事交流等服務，此外，透過農會統一引進外籍移工，針對特定時節的農產，投注足夠的人力，幫助採收、加工，降低人力成本。

鍾東錦指出，推廣友善耕作與有機農業的發展，鼓勵農民從生態保育的角度，切入從事農業生產，配合中央政策推行「有機與友善農業環境補貼計畫」，輔導農民申請綠色保育標章與有機認證，媒合企業、學校、機構與餐飲業者與農民連線，直接從「農場到餐桌」，提高農民收入。

最後就是要強化農業行銷的加值服務，透過農產加工、合約契作、異業結盟等方式，建構農產食品安全與銷售通路，並且藉合農委會舉辦的全國金牌農村選拔競賽，吸引遊客走入鄉村，結合農業休閒慢遊苗栗，達到1級農業、2級加工與3級觀光產業的綜合加乘效果，展現苗栗創新農業的發展特色。