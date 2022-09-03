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比喻疫情大雨將至「得先撐傘」 王必勝反擊次世代疫苗採購疑慮

聯合報／ 記者許政榆邱宜君／台北即時報導
中央流行疫情指揮官王必勝表示，這周確診人數是到21.2萬，比上周增加23.1%，連續三週上升，幅度一直擴大。示意圖／記者余承翰攝影
中央流行疫情指揮官王必勝表示，這周確診人數是到21.2萬，比上周增加23.1%，連續三週上升，幅度一直擴大。示意圖／記者余承翰攝影

媒體人趙少康質疑，國人等待BA.5次世代疫苗，但食藥署昨日公布卻是BA.1的次世代疫苗EUA，質疑「難道指揮中心已經買了對抗BA.1的疫苗，硬逼我們打？」中央流行疫情指揮中心今下午4點緊急召開記者會，指揮官王必勝說，現在疫情連續3周上升，確實已經起來，應該要及時打疫苗，「即將面臨大雨，我們應該用準備好的雨傘擋雨，而不是先淋雨，再期待新型雨傘」。

王必勝說，目前次世代採購策略是，國內疫情已經升高，會優先採購BA.1這個次世代疫苗，因為已經確定對於BA.4、BA.5也有不錯的效果，近來也會看施打狀況陸續到貨，我們有預留其他次世代疫苗購買空間，包括BA.5疫苗，如果可以我們也會買，會持續關注與廠商保持聯絡，希望提供資料審查，並依照審查結果購買。

王必勝說，我們沒有否定BA.5雙價疫苗效果，但是目前證據還無法確認，我們已知BA.1雙價效果不錯，安全性不錯，對於BA.4、BA.5也有效，近期也會買得到、也會進貨。

王必勝說，疫情已經開始，我們這周確診人數是到21.2萬，比上周增加23.1%，連續三週上升，幅度一直擴大，疫情確實已經起來，在此狀況下，要即時打疫苗。施打疫苗除了部分預防感染，更重要是可以保護不受重症、死亡侵襲。「現在下雨了，即將面臨大雨，我們應該用準備好的雨傘擋雨，而不是先淋雨，再期待新型雨傘」。

王必勝說，現有的疫苗足以對現有BA.5有效防護，疫情開始時應該要施打，未來我們看到數據充足時，也會去買。我們要強調，沒有逼任何人打任何疫苗，從一開始到現在都是讓大家自選，年輕人或堅持一定要等BA.5雙價的「也可以等」，但不要妨礙需要的人去打，以訛傳訛的不要再傳，指揮中心一項用專業，積極務實負責做疫苗採購施打相關規劃，請民眾持續信賴我們，配合接種政策。

新冠肺炎 COVID-19 BA.5

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