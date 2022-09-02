BA.5疫情9月中下旬達高峰 指揮中心下午2時記者會
疫情升溫，本土連續3天新增破3萬例，指揮中心推估BA.5疫情於9月中下旬達到高峰，若無特別有效疫苗，民眾仍會重複感染，疫情高峰後，將呈現「低度社區流行」延續至年底。對於最新疫情發展，指揮中心下午2時記者會，由指揮官王必勝說明最新疫情。
高中以下學童近期開學卻又紛紛傳出停課。據指揮中心統計，6個月至4歲幼兒接種率第一劑覆蓋率為26.8%、第二劑為2%，疫苗覆蓋率不高，恐讓兒童染疫比率增加。下周又逢中秋連假，發言人莊人祥呼籲「未接種疫苗長者」及「未接種疫苗幼兒」不建議參與中秋聚會，避免染疫，也重申餐飲場所除應遵守量體溫、加強環境清消外，不開放逐桌敬茶敬酒。
我國採購猴痘疫苗560劑昨晚運抵台灣，效期至2024年5月31日，疫苗使用對象，經ACIP專家建議為操作正痘病毒屬培養的實驗室人員及高暴露風險密切接觸者，由衛生局向疾管署提出申請，並經審核後使用。莊人祥表示，猴痘書審約1周時間，無需封緘檢驗。至於是否能在9月8日替實驗室人員等特定接種對象接種，他說還需要造冊，盼能盡快接種。
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