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槍手身份曝光「就只要他們倆留下」桃園兩男遭行刑式槍殺亡

召集Formosa好玩咖， 祖父母節相揪「共玩趣」！

文／ 齊瓔

八月豔陽天裡，桃園楊梅的玩具共享園區轟隆鼓聲響徹雲霄，為玩具圖書館（以下簡稱「玩圖」）「Formosa祖孫共玩趣」活動正式揭開序幕。戶外如既往高溫卻消減不了大夥兒的熱情，關心環境永續的台塑生醫董事長王瑞瑜、桃園市長鄭文燦皆特別在百忙行程中，撥出時間到場站台，為要共同響應玩具回收再生的重要性。

玩具圖書館舉辦「Formosa祖孫共玩趣」活動，桃園市長鄭文燦（左四）、台塑生醫董事長王瑞瑜（右三），出席響應二手玩具的再生價值。 圖／張皓婷攝影
玩具圖書館舉辦「Formosa祖孫共玩趣」活動，桃園市長鄭文燦（左四）、台塑生醫董事長王瑞瑜（右三），出席響應二手玩具的再生價值。 圖／張皓婷攝影

倡議不浪費的精神，玩圖嘗試用多元方式跟外界溝通，除了舉辦活動，更是長期且不間斷地蒐集可以再利用的二手玩具，經清理、修復後，再分送給需要的地方，18年來已經回收380公噸的玩具，讓被丟棄的玩具再次被賦予新生命。

「二手玩具回收與台塑經濟循環是不謀而合」台塑生醫董事長王瑞瑜說，自2019年認識玩具圖書館，因為認同所以展開多次合作行動，這兩三年來，台塑生醫攜手回收16.6噸玩具、分送7千多公斤的玩具給185個需要的團體。

鄭文燦上任以來推動親子互動場域有成，提到「玩具教育」，他認為應要落實玩具平權，讓偏鄉的孩子要有玩具可以玩；另外是玩具再生，也就是經玩具醫生的巧手修復，讓玩具的使用壽命延長，透過玩具的分享與交換，讓玩具還有下一個主人。

台塑生醫捐車全台跑透透 推動全齡共享二手玩具

「玩玩具」在傳統思維中是小孩子的事，然而，用對的方式玩，實際上也能延緩長者腦部退化，有鑑於此，推動「全齡共玩」一直以來是玩圖的核心價值。台塑生醫與王長庚公益信託長期關心社區長輩，捐出玩具車全台跑透透，王瑞瑜說，「我們到偏鄉、弱勢族群、需要的團體贈送愛心。」玩具車肩負陪伴及關懷使命，累計行經全台30處單位，探訪數達600人。

台塑生醫暨王長庚公益信託捐出的玩具車全台跑透透。 圖／張皓婷攝影
台塑生醫暨王長庚公益信託捐出的玩具車全台跑透透。 圖／張皓婷攝影

承襲父親，「永續經營、奉獻社會」的精神，王瑞瑜說，「與玩具圖書館合作除了是善盡企業社會責任與推動循環再利用之外，也希望藉由活動能幫助長者有健康預防的觀念與知識。」未來，台塑生醫既王長庚公益信託將持續密切地藉由二手玩具，推出更多老少共樂的活動。

玩具圖書館全台有多處據點，除了具有回收玩具的功能，也提供社區作為互相交流的平台。王瑞瑜說，2020年台塑生醫贊助玩館在彰化廠區福利大樓建置「Formosa彰化玩具基地」，廣邀鄰里及社福或教育機構參觀，到訪成人及小孩，無不驚訝原來有這麼多的玩具被丟棄，捲起袖子一同參與清理和拆解過程，讓眾人學習到分類的知識。

賦予重生玩具價值與使命 捐千萬共創全民享樂基地

玩具共享園區放眼望去，最吸睛的莫過於由二手玩具拼湊組成的「鳥居」、大面玩具植被牆、色彩繽紛的可麗露造型甜點椅...等，無不把到場來賓的眼球牢牢吸住。玩圖督導余良玲說，植被牆一千株多肉植物來自台塑農場，再交由萬能科大老師陳明瑜設計；甜點椅則是點睛設計總監韓世國使用廢棄玩具、耗時兩年才研究出的創新設計。

二手玩具推疊而成的「鳥居」富有趣味。 圖／張皓婷攝影
二手玩具推疊而成的「鳥居」富有趣味。 圖／張皓婷攝影

利用不同的方式展現二手玩具的價值，玩圖喚醒了許多人的意識，一同加入回收玩具、愛護環境的行列，但隨著徵收越來越多的玩具，原有場地的空間明顯不足以負擔，建館（玩具共享園區）勢在必行。

得知玩具圖書館欲在楊梅興建地上五樓、地下一樓的永久園區，王瑞瑜當仁不讓地請南亞公司辦理土地讓售，並在「Formosa祖孫共玩趣」宣布捐出一千萬作為工程經費，希望登高一呼，鼓勵有能力回饋社會的企業共襄盛舉。

台塑生醫暨王長庚公益信託拋磚引玉，捐千萬助玩圖建造玩具共享園區。 圖／張皓婷攝影
台塑生醫暨王長庚公益信託拋磚引玉，捐千萬助玩圖建造玩具共享園區。 圖／張皓婷攝影

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